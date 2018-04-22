"Какое тело!" Украинская Барби похвасталась новыми сексуальными фото

Украинский бьюти-блогер Валерия Лукьянова, больше известная как "одесская Барби", порадовала своих подписчиков новой серией откровенных снимков, где она позирует в бикини на балконе небоскреба.

Фотографии, на которых девушка продемонстрировала спортивное тело, опубликованы на ее станице в Instagram.

Снимки сделаны в отеле-небоскребе Grand Hotel Acapulco в номере с видом на Тихий океан. Фото традиционно сопровождаются множеством восторженных комментариев.

"Русалка! Такая красивая и мистическая", "Цвет волос просто шикарен! Прям исходит от Вас аристократический холод", "Какое у тебя тело", "Глаза просто как небеса", "Красотка", "Девушка цвета радуги", "Иногда я не верю, что ты реально существуешь! Идеальная", - пишут фанаты о внешности Лукьяновой.

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Напомним, откровенные фотографии "одесская Барби" публикует не впервые. Она уделяет много внимания своей фигуре и внешнему виду в целом, часто снимаясь в нижнем белье или же вовсе без одежды. Кроме того, она привлекает к себе внимание скандальными высказываниями.

Как писал "Обозреватель", накануне фото "украинской Барби" озадачило ее поклонников.