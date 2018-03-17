Хакеры слили голые фото Меган Маркл

В сеть слили обнаженные фотографии актрисы и модели Меган Маркл, которая в мае 2018 года выйдет замуж за принца Гарри.
Снимки опубликовали хакеры из группировки Celeb Jihad, специализирующиеся на взломе знаменитостей и публикации их откровенных снимков.
Пикантные кадры являются скриншотами из видео, записанного камерой, на которую Меган Маркл хотела снять свой отдых с подругами.
На итоговом снимке она и еще две барышни сидят топлесс на берегу моря, развернутые к камере спиной. Чтобы сделать этот кадр, Меган пришлось повозиться с техникой. Этот момент, во время которого отчетливо видно грудь актрисы, и запечатлен на видео.
При этом в Кенингстонском дворце отрицают подлинность снимков, передает The Blast.
Меган Маркл
Celeb Jihad
Меган Маркл с подругами
Celeb Jihad
Меган Маркл
Celeb Jihad
Меган Маркл
Celeb Jihad
Меган Маркл
Celeb Jihad
Меган Маркл
Celeb Jihad
Ранее "Обозреватель" рассказывал об истории отношений принца Гарри и Меган Маркл.