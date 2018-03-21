Девушка с весом 317 кг ради ребенка отказалась от мечты и сбросила почти центнер

Жительница Техаса (США) Моника Райли, весившая 317 кг, отказалась от своей мечты стать самой полной девушкой в мире и сбросила без малого 90 кг ради ребенка.

29-летняя Райли уверена, что лишний вес - это очень сексуально. В этом девушку поддерживает и ее жених Сид, который с удовольствием готовит для спутницы калорийную пищу и кормит ее сладостями. Однако замысел пары потерпел крах, как только врачи обнаружили, что Моника беременна.

Девушка мечтала стать буквально неподвижной. Таким образом Райли видела себя королевой.

"Я люблю ее. Мне нравится делать для нее все, что она пожелает. Она хочет чувствовать себя королевой, а для меня уход за ней — это мечта. Ранее ежедневный рацион Моники состоял из нескольких упаковок печенья, шести палок колбасы, порции каши, макарон с сыром и множества фастфуда", - рассказал журналистам Mirror Сид.

При этом пара неоднократно задумывалась о ребенке, но из-за лишнего веса Райли перенесла несколько выкидышей. Недавно девушка решила родить здорового ребенка, поэтому кардинально изменила свой рацион питания и образ жизни.

"Я очень хотела быть самой большой женщиной в мире. Я хотела бы лежать прикованной к постели и как можно больше кушать! Но также я очень хочу родить ребенка. Врачи сказали,что у моего плода отсутствовали рука и нижняя часть тела, а потом случился выкидыш", - призналась Моника.

Ради дочери Моника полностью отказалась от прежних привычек и даже начала заниматься спортом. Она начала худеть уже во время беременности, но дочь все равно родилась преждевременно.

На данном этапе молодой маме удалось сбросить почти 90 кг, и она не планирует на этом останавливаться. Теперь ее цель достигнуть отметки в 115 кг, которая позволит ей вести нормальный образ жизни. Но "стройняшкой" Моника не намерена, ей и ее жениху все же нравятся мягкие формы.

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