Абсолютно голая Ратаковски позировала для мужа: горячее фото

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая является одной из самых смелых и раскрепощенных моделей в мире, в очередной раз похвасталась своей соблазнительной фигурой перед фанатами.

Так, 26-летняя модель сфотографировалась полностью обнаженной: из одежды на ней только широкополая шляпа желтого цвета. Соблазнительный снимок девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Позирую для своего мужа", - подписала изображение Ратковски.

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

Новости Эмили Ратаковски соблазнительно обнажилась перед зеркалом

Снимок американской звезды традиционно вызвал шквал эмоций у ее подписчиков. Менее чем за сутки фотография собрала более 1,6 миллиона лайков. Также смелое фото прокомментировали почти 17 тысяч пользователей.

Как сообщал "Обозреватель", супермодель Эмили Ратаковски недавно ошарашила поклонников новостью о своем замужестве. Ее избранником стал 30-летний актер и продюсер Себастьян Бир-Макклард.