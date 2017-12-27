116-летие Марлен Дитрих: пять удивительных фактов об актрисе

Google 27 декабря 2017 года решил отметить дудлом 116-летие со дня рождения немецкой и американской актрисы Марлен Дитрих.

Праздничный дудл, где актриса изображена в шляпе и смокинге, нарисовал художник Саша Стейнберг.

"Обозреватель" приводит своим читателям пять удивительных фактов об актрисе.

Факт первый

Дитрих еще при жизни стала легендой, создав в кино неповторимый женский образ. Она оказала огромное влияние на моду и стиль. Однажды, представ на экране в образе певицы в мужском костюме, актриса вызвала бурю негодования и в то же время революцию в женской моде — многие женщины последовали ее примеру и стали носить брюки.

Источник фото: соцсети

Факт второй

Свою первую и последнюю номинацию на "Оскар" Марлен Дитрих получила за роль певицы в американском фильме "Марокко" (1930). Именно в этом фильме она и предстала в неожиданном стиле: в мужском костюме.

Факт третий

В 1936 году гитлеровский министр пропаганды Йозеф Геббельс предложил Дитрих за каждый фильм, снятый с ее участием в Германии, 200 000 рейхсмарок, а также свободный выбор темы, продюсера и режиссера. Но актриса отказала министру пропаганды. В 1937 году она снова отклонила предложения гитлеровцев. 5 марта 1937 года Дитрих демонстративно подала документы на американское гражданство — под именем Марии Магдалены Зибер.

Факт четвертый

Всего же у актрисы были гражданства: США, Германской империи, Веймарской республики и Третьего рейха.

Факт пятый (личная жизнь)

Несмотря на то, что Марлен Дитрих была настоящим секс-символом и до глубокой старости была, что называется, в форме, она умерла в Париже в 90 лет в полном одиночестве.

Фото Марлен Дитрих в старости. Источник: соцсети

Фильмы актрисы:

Таковы мужчины

Трагедия любви

Человек в дороге

Прыжок в жизнь

Женщина, которая желанна

Опасности брачного периода

Голубой ангел

Марокко

Обесчещенная

Белокурая Венера

Шанхайский экспресс

и др.

Рост актрисы был 1,68 м.

Дети

У Дитрих есть дочь – Мария Рива. Она до сих пор жива. Ей 93 года.

На фото: Мария Рива. Источник: Википедия

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