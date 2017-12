26 декабря: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 26 декабря в Украине и мире.

Больше уведомлений о праздниках читайте по этой ссылке.

Что 26 декабря празднуют в Украине и в мире

В Австралии, Британии, Новой Зеландии, Канаде - День подарков.

В США - Кванза - один из афроамериканских фестивалей, представляющий собой неделю предновогодних торжеств, длящихся по традиции с 26 декабря (то есть сразу после Рождества) по 1 января каждого года.

У католиков День святого Стефана.

Кто из знаменитостей родился 26 декабря

Фротмену популярной рок-группы 30 Seconds To Mars Джареду Лето сегодня исполняется 46 лет.

В 12 лет он получил первую работу — мойщик посуды небольшой закусочной в Вирджинии, а в 16 лет подрабатывал швейцаром. В ранние годы своей жизни Джаред много путешествовал со своей семьёй, проживая в таких местах, как Гаити или коммуна в Колорадо.

Ко времени окончания школы Джаред подал свои документы в Университет искусств в Филадельфии, и был принят. Он специализировался в области изучения художественных искусств, в частности, живописи. Позднее Джаред забрал документы из Университета искусств и перевёлся в Университет изобразительных искусств в Нью-Йорке.

В 2013 году Лето исполнил роль транссексуала Рэйона, подхватившего СПИД, в драме "Далласский клуб покупателей", где его партнёром выступил Мэттью Макконахи. За создание этого образа актёр был удостоен премии "Оскар" и других наград, в том числе "Золотого глобуса", премии Гильдии киноактёров США.

В 2014 году получил роль Джокера в экранизации комиксов DC "Отряд самоубийц".

В составе своей музыкальной команды, Лето выпустил три пластинки: "30 Seconds to Mars", "A Beautiful Lie" и "This Is War". За время своей карьеры, ребята получили десятки музыкальных наград. Кроме этого, Джаред активно снимается в фильмах - его карьера на этом поприще началась в далеком 1995 году, а самой известной кинокартиной с его участием считается "Реквием по мечте".

Что интересного в мире произошло 26 декабря

2004 - самое смертоносное землетрясение в современной истории. Произошло в Индийском океане, к северу от острова Симёлуэ.

2004 - в Украине проведено переголосование второго тура президентских выборов, на котором победу одержал Виктор Ющенко.

Читайте все новости по теме "Праздники" на Обозревателе.