20 января: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 20 января в Украине и мире.

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Что 20 января празднуют в Украине и в мире

У православных христиан - Попразднство Богоявления и Собор Предтечи и Крестителя Господня.

День всенародной скорби в Азербайджане.

Кто из знаменитостей родился 20 января

В 1920 году в Италии родился итальянский кинорежиссёр, обладатель пяти премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Федерико Феллини.

С раннего детства проявил страсть к сочинительству, проводил много времени за изготовлением костюмов и масок для представлений и сам разрисовывал кукол. В 12 лет убежал из дома, присоединившись к бродячей труппе цирка, но вскоре был возвращен домой.

Окончил католический колледж в Фао.

В 1937-1939 годах работал во Флоренции художником комиксов.

Весной 1939 года, переехав в Рим, работал в журнале "Марк Аврелий", где вел постоянные рубрики, публикуя свои иллюстрированные юмористические рассказы. Благодаря знакомству с режиссером Стефано Ванциной (Стено), Филлини стал пробовать свои силы в кино, участвуя в написании сценариев ряда комедийных фильмов, позднее выступая как соавтор-кинодраматург.

Осенью 1943 года Феллини женился на Джульетте Мазине, исполнительнице роли Паллины на радио в написанных им скетчах, брак с которой знаменовал их полувековое творческое сотрудничество.

В 1950 году Федерико ставит свой первый фильм вместе с Альберто Латтуада под названием "Огни варьете". Успеха этот фильм не имел, но следующие два — "Маменькины сынки" и "Любовь в городе" были приняты публикой и критиками теплее.

Вершиной творчества Федерико Феллини стал фильм 1960 года "Сладкая жизнь". Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" на фестивале в Каннах и оказала значительное влияние на кинематографистов всего мира.

Снял за всю свою жизнь около 20 фильмов.

В марте 1993 года режиссёр получил почётного "Оскара" за вклад в киноискусство. 30 октября Федерико и Джульетта Мазина собирались отпраздновать в кругу друзей золотую свадьбу, однако 15 октября Феллини госпитализировали с инсультом. 31 октября, через 50 лет и один день после свадьбы с Джульеттой, Феллини скончался.

Что интересного в мире произошло 20 января

1661 - во Львове основан университет Казимира, ныне Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

1892 - Первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США),

1918 - Киеве открылся всеукраинский церковный собор.

2009 - 44-м президентом Соединенных Штатов стал Барак Обама - первый темнокожий президент США.

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