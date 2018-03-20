20 марта: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 20 марта в Украине и мире.

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Что 20 марта празднуют в Украине и в мире

Международный день Франкофони — всех говорящих на французском языке. В настоящее время Франкофония объединяет 58 членов

Международный День счастья

День независимости Туниса

День Земли

Relax

День весеннего равноденствия

Международный день астрологии

Всемирный день социальной работы

Международный день без мяса

Кто из знаменитостей родился 20 марта

1632 - Иван Мазепа, гетман Украины (1687-1708)

1828 - Генрик Ибсен, норвежский поэт, публицист, драматург, основатель европейской "новой драмы"

1915 - Святослав Рихтер, пианист-виртуоз

1976 - Честер Беннингтон, американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrisе.

Podrobnosti

Что интересного в мире произошло 20 марта

1916 - Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности

1917 - украинский историк Михаил Грушевский избран председателем Центральной Рады

1956 - провозглашена независимость Туниса

2003 - начало второй американо-иракской войны

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