2 января: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 2 января в Украине и мире.

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Что 2 января празднуют в Украине и в мире

День предков на Гаити.

День святого Бертольда в Швейцарии.

Кто из знаменитостей родился 2 января

В 1975 году в Киеве родился известный футболист Владислав Ващук.

Личности

Спортивную карьеру начал в 1992, тогда ещё как игрок второй и третьей команды Динамо. После сезона 1992/1993 перешёл в основной состав киевского клуба, а 25 сентября 1993 года дебютировал в игре бело-синих против Буковины. Владислав Ващук играл, в основном, на позиции опорного защитника, реже - как фланговый хавбек.

В 2003 году после травмы Ващука выгнали с основного состава киевского клуба. Именно тогда футболист заключает контракт с московским Спартаком, чем вызывает негодование у болельщиков бело-синих. Но из-за разногласий с руководством клуба, закрепится в российском чемпионате украинцу тоже не удаётся. После расторжения контракта со Спартаком, Влад Ващук стал свободным агентом.

В 2004 году он вернулся в Украину и официально перешёл в Черноморец. Четвёртый этап профессиональной карьеры начался в 2005 году, когда Ващук вновь вернулся в ряды Динамо. В 2011 году закончил карьеру футболиста.

17 декабря 2015 года Владислав открыл футбольную школу в Броварах.

В 1975 году в Киеве родился известный футболист Александр Шовсковский.

Znaj.ua

Всю карьеру провел в клубе "Динамо Киев" на позиции вратаря. Входит в тройку футболистов, которые провели больше всего матчей за национальную сборную Украины. Один из четырех вратарей за всю историю футбола, которые сыграли 100 и больше матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Один из шести футболистов, сыгравший в Лиге Европы в более чем 40-летнем возрасте. Всего в еврокубках сыграл 127 матчей, в 36 из которых отстоял "на ноль". Первый вратарь, на чемпионатах мира по футболу, который не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти.

В 2016 году Шовковский заявил, что не хочет продлевать контракт с "Динамо", который заканчивается в декабря 2016 года.

Что интересного в мире произошло 2 января

1843 - В Дрездене, в Дрезденской придворной опере, состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец".

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