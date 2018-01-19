19 января: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 19 января в Украине и мире.

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Что 19 января празднуют в Украине и в мире

День супруга в Исландии.

Святое Богоявление (Крещение Господне) у христиан восточного обряда.

День спасателя Беларуси.

Кто из знаменитостей родился 19 января

В 1839 в Провансе во Франции родился выдающийся художник Поль Сезанн.

Художественное наследие Сезанна составляет более 800 работ маслом, не считая акварелей и других произведений. Никто не может подсчитать количества работ, уничтоженных, как несовершенные, самим художником за годы своего долгого творческого пути. В парижском осеннем Салоне 1904 года целый зал был отведен для демонстрации картин Сезанна. Эта выставка стала первым действительным успехом, более того — триумфом художника.

Произведения Сезанна несут на себе отпечаток внутренней жизни художника. Они наполнены внутренней энергией притяжения и отталкивания. Противоречия были изначально свойственны и психическому миру художника, и его художественным устремлениям. Южный темперамент соединялся в бытовой жизни Сезанна с затворничеством и аскетизмом, набожность — с попытками освободиться от сковывающих темперамент религиозных традиций. Уверенный в своей гениальности, Сезанн тем не менее был вечно одержим страхом того, что не найдет точных средств выражения того, что он видел и хотел выразить на картине средствами живописи. Он вечно твердил о неспособности "осуществить" собственное видение, всё время сомневался в том, что смог это сделать, и каждая новая картина становилась и опровержением, и подтверждением этого.

Сезанн стремился и смог соединить в своём творчестве две ведущие французские традиции: классицизм и романтизм, интеллект и страсть, уравновешенность и порыв, гармонию и кипение чувств.

В истории искусства именно плодотворность попыток Сезанна создать новый большой стиль, а не сам стиль Сезанна как художественный канон, составила его славу

Что интересного в мире произошло 19 января

1652 - посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для заключения союза с Московским царством.

1853 - в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Трубадур".

1906 - вышел в свет первый номер первого украинского сатирического журнала "Шершень".

1955 - поступили в продажу первые комплекты игры "Скраббл" ("Эрудит").

1966 - Индира Ганди стала премьер-министром Индии.

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