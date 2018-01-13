13 января: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 13 января в Украине и мире.

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Что 13 января празднуют в Украине и в мире

День защитников свободы в Литве.

Щедрый Вечер или праздник Мелании у православных.

День детей в Таиланде.

Кто из знаменитостей родился 13 января

В 1966 году в США родился известный актер Патрик Демпси.

В детстве Патрик Демпси жил в Букфилде, штат Мэн, и учился в средней школе Букфилда. Будучи подростком, он получил третье место среди своей возрастной группы в национальном соревновании по жонглированию. В 1981 году он получил роль в постановке Torch Song Trilogy, а в последующие несколько лет продолжал играть в театре.

В 1985 году Демпси дебютировал на экране, а 2 года спустя снялся с Беверли Д’Анджело в фильме "Под настроение", где сыграл роль её молодого ухажёра. После этого он сыграл главные роли в подростковых комедиях "Любовь нельзя купить", "Некоторые девчонки", "Герой-любовник (фильм)" и ""Счастливы вместе".

В начале 2000-х карьера Демпси пошла в гору, в особенности после номинации на премию "Эмми" за второстепенную роль брата-шизофреника героини Силы Уорд в сериале "Опять и снова". На большом экране он снялся в крупных фильмах, как "Крик 3" и "Стильная штучка", а на телевидении был замечен в сериалах "Уилл и Грейс" и "Практика"..

Наибольшим успехом в карьере Демпси стала роль доктора Дерека Шепарда в сериале Шонды Раймс "Анатомия страсти". Эта роль принесла ему премию Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале, а также две номинации на "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале.

Благодаря роли в сериале, Демпси смог вернуться на большой экран с ролями в коммерчески успешных фильмах "Писатели свободы", "Зачарованная", "Друг невесты", "День Святого Валентина" и "Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны".

Был дважды женат. Во втором браке у него трое детей.

В 1977 году в Британии родился известный актер Орландо Блум.

Его родители были авторитетными людьми. Мама родилась в Калькутте. В Кентербери она управляла собственной языковой школой, в которой учились иностранцы. А ещё она писала книги. Отец Гарри Блум родился в ЮАР и имел еврейское происхождение. Из-за преследований Гарри переехал в Англию и трудился профессором университета Кента.

Отец умер, когда Орландо исполнилось 4 года. У будущего актёра и его старшей сестры Саманты появился опекун Колин Стоун. Когда сыну исполнилось 16, мама призналась, что именно он приходится биологическим отцом мальчику.

Орландо Блум уже в детстве начал тянуться к искусству, что всячески поощрялось мамой.

Уже в школе юный Блум появился на театральных подмостках, играя различные роли в любительских спектаклях. В 16 лет ему несказанно повезло: Орландо отправился в Лондон, где на протяжении двух сезонов выходил на сцену Национального молодёжного театра.

За свою игру он заслужил грант на год обучения в престижной Британско-американской академии драматического искусства.

На последнем курсе актёр сумел успешно пройти пробы на образ Фарамира в грандиозном проекте Питера Джексона "Властелин колец".

К огромной радости Блума, ему дали более заманчивую роль – эльфа Леголаса.

В 2003-2004 годах звезда снимается в проектах, которые выносят его на новую высоту: "Пираты Карибского моря: проклятие чёрной жемчужины", "Парень из кальция" и "Троя". Роль Париса в последней ленте умножает армию поклонниц Орландо в несколько раз.

С середины 2000-х Блум появляется только в знаковых картинах известных голливудских режиссёров. "Гавань", "Царство небесное", "Элизабеттаун", "Любовь и другие несчастья".

Был в отношениях с моделью Мирандой Керр, которая родила ему сына. Встречался с певицей Кэти Перри. Сейчас одинок.

Что интересного в мире произошло 13 января

1957 - компания Wham-O начала выпуск фрисби.

2000 - о своей отставке с поста главы компании "Microsoft" заявил ее соучредитель и многолетний руководитель Билл Гейтс.

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