От ненависти к любви: студент поразил сеть историей о секс-кукле

Сеть взорвала история студента, который заказал себе секс-куклу, разочаровался в покупке, а затем влюбился в нее.

Об этом передает Life.ru.

Все началось с того, что парню привезли совсем не ту куклу, которая была изображена на картинке при заказе.

Приводим текст его переживаний полностью:

Я всего лишь студент, мне тяжело общаться с девушками. Но я подумал, что она сможет скрасить моё одиночество — эта прекрасная кукла...

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Я так долго ждал её! Именно её, белокожую красавицу!

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Она так напоминала настоящего человека. Может, я стал бы более уверен в себе благодаря ей

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Я каждый день смотрел на неё снова и снова

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Но самое прекрасное, — она могла легко складываться. Если бы мои друзья зашли в комнату, я бы смог быстро её спрятать

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Но знаете что? Меня обманули, разрушили все мечты! Вместо прекрасной куклы прислали пародию на неё

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Да, я решил надуть её. Подумал, может так она будет выглядеть лучше

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То, что получилось, буквально заставило меня возненавидеть её! Я хотел свою мечту, а не эту...

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Она постоянно смотрела на меня...

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...была толстой и неуклюжей

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Я хотел убить её!

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Использовал как боксёрскую грушу

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Даже хотел расстрелять из пистолета

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И дня не проходило, чтобы мы не ругались. Но в глубине души я понимал, что она любила меня...

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В конце концов я не выдержал её слёз. Однажды я просто взял это чудовище на руки

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Мы провели ночь вместе. Сначала я не понял, что произошло, но...

tnews

Теперь мы вместе! Я полюбил её, сам того не ожидая. Теперь мы делаем всё вместе. И, знаете что, она прекрасна!

tnews

Как сообщал "Обозреватель", ранее девушка сделала множество операций, чтобы походить на секс-куклу.