От ненависти к любви: студент поразил сеть историей о секс-кукле

Сеть взорвала история студента, который заказал себе секс-куклу, разочаровался в покупке, а затем влюбился в нее.
Об этом передает Life.ru.
Все началось с того, что парню привезли совсем не ту куклу, которая была изображена на картинке при заказе.
Приводим текст его переживаний полностью:
Я всего лишь студент, мне тяжело общаться с девушками. Но я подумал, что она сможет скрасить моё одиночество — эта прекрасная кукла...
tnews
Я так долго ждал её! Именно её, белокожую красавицу!
tnews
Она так напоминала настоящего человека. Может, я стал бы более уверен в себе благодаря ей
tnews
Я каждый день смотрел на неё снова и снова
tnews
Но самое прекрасное, — она могла легко складываться. Если бы мои друзья зашли в комнату, я бы смог быстро её спрятать
tnews
Но знаете что? Меня обманули, разрушили все мечты! Вместо прекрасной куклы прислали пародию на неё
tnews
Да, я решил надуть её. Подумал, может так она будет выглядеть лучше
tnews
То, что получилось, буквально заставило меня возненавидеть её! Я хотел свою мечту, а не эту...
tnews
Она постоянно смотрела на меня...
tnews
...была толстой и неуклюжей
tnews
Я хотел убить её!
tnews
Использовал как боксёрскую грушу
tnews
Даже хотел расстрелять из пистолета
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И дня не проходило, чтобы мы не ругались. Но в глубине души я понимал, что она любила меня...
tnews
В конце концов я не выдержал её слёз. Однажды я просто взял это чудовище на руки
tnews
Мы провели ночь вместе. Сначала я не понял, что произошло, но...
tnews
Теперь мы вместе! Я полюбил её, сам того не ожидая. Теперь мы делаем всё вместе. И, знаете что, она прекрасна!
tnews
Как сообщал "Обозреватель", ранее девушка сделала множество операций, чтобы походить на секс-куклу.