Командная работа: видео с секс-вечеринки пилотов и стюардесс стало вирусным

В сеть попало секс-видео из номера мадридского отеля, в котором двое мужчин и шесть девушек отдыхали между рейсами.

Ролик быстро стал сенсацией в Китае. Авиакомпания China Eastern Airlines, сотрудников которой и называют героями видео, поспешила откреститься от этого скандала и назвала съемку провокацией с целью подорвать ее репутацию, передает The Mirror.

На записи двое мужчин и шесть дам развлекаются на всю катушку. Примечательно, что все участники вечеринки абсолютно голые.

В комментариях к ролику указаны имена участников группового секса и их должности. Однако некоторые пользователи сети узнали в танцующих голых девушках профессиональных проституток, а местом действия назвали известный тайский SPA-салон.

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