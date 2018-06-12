Если участник закупок считает, что тендерная документация содержит дискриминационные условия, решение в пользу победителя принято неправомерно, или же присутствуют другие нарушения –нужно подавать жалобу.

Жалобы, связанные со сверхпороговыми* закупками, в Украине рассматривает Антимонопольный комитет (АМКУ). Чтобы их приняли к рассмотрению, подавать жалобы следует только через систему ProZorro. Функционал сертифицированных площадок помогает это сделать просто и легко. Попадая в реестр, жалоба получает регистрационную карточку и автоматически появляется в системе.

Но это еще не все. АМКУ может не принять к рассмотрению жалобу, если она не соответствует требованиям. Только за прошлый год было подано 5 840 жалоб, из них отклонили – 22% (1 110 жалоб). Как этого избежать, и какие самые распространенные ошибки приводят к проблемам?

Отсутствие оплаты. Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 291 от 23 марта 2016 года, за подачу жалобы взимается плата в размере 5 000 грн – при закупке товаров или услуг, и 15 000 грн – в случае закупки работ. Оплата идет не в АМКУ, а на специальный счет Государственного казначейства Украины (ГКУ). Как узнать реквизиты? Они указаны на сайте АМКУ, необходимо выбрать счет, соответствующий местонахождению налогоплательщика (жалобщика).

Нарушение сроков. Закон предусматривает три срока подачи жалоб, в зависимости от их классификации. Все условия детально прописаны в 2 ч. ст. 18 Закона “О публичных закупках”. Например, жалобы на дискриминационные условия закупки подаются не позднее чем за 4 дня до завершения приема предложений. Но если в тендерную документацию вносились изменения после окончания срока приема предложений, то оспаривать можно только пункты, которые менялись. Важно также, что при подаче жалоб учитываются календарные дни, а не рабочие.

Необоснованная позиция. В любой жалобе должно присутствовать обоснование нарушенных прав. То есть необходимо не просто перечислить факты, которые, по мнению жалобщика, свидетельствуют о нарушениях. Нужно указать, каким образом именно они нарушают его интересы и права.

Без доказательств. Подавая жалобу в подтверждение своей позиции, необходимо предоставить соответствующие доказательства. Что в данном случае считается доказательствами? Фактические данные, на основании которых АМКУ сможет вынести решение и подтвердить факт, в пользу которого они собраны. Естественно, доказательства должны быть достоверными.

Формальные ошибки. В соответствие с нормами закона, жалобщик обязан указывать свою контактную информацию. Казалось бы, такая мелочь, но пропуск одного из полей или невнимательное его заполнение может привести к тому, что жалобу не примут к рассмотрению. Поэтому перед подачей обязательно нужно проверить документ на соответствие требованиям, перечисленным в ч.1 ст. 18 Закона “О публичных закупках”.

*Сверхпороговые закупки – закупки, совершаемые заказчиком на сумму от 200 тыс. грн для товаров и услуг и от 1,5 млн. грн для работ