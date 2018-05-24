Савченко пожаловалась в КС за свой арест

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко подала жалобу в Конституционный суд Украины (КС) на незаконность своего содержания под стражей в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в КС.

Надежда Савченко

По его данным, документ был рассмотрен в секретариате суда и принят как соответствующий по форме.

"Коллегия будет изучать жалобу, а потом сенат рассмотрит и примет решение - отказывать или открывать производство по этой жалобе", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в жалобе Савченко просит КС признать неконституционными положения ч. 5 ст. 176 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Согласно ч. 5 ст. 176 (Общие положения о мерах пресечения) УПК, обязательство доказывания перед следственным судьей, судом обстоятельств-оснований избрания подозреваемому, обвиняемому меры пресечения, а также того, что ни одна из других, более мягких мер не может предотвратить доказанные при рассмотрении риск или риски и обеспечить надлежащее выполнение им процессуальных обязанностей, возложено на следователя, прокурора. Поэтому при решении вопроса об избрании лицу меры пресечения следственный судья, суд должны руководствоваться правилом принципа презумпции невиновности о том, что все сомнения относительно доказанности обстоятельств-оснований избрания меры пресечения толкуются в пользу подозреваемого, обвиняемого.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Апелляционный суд Киева оставил под стражей внефракционного нардепа Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке терактов и свержения государственной власти.