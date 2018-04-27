В Украине приготовили сюрприз с обучением медиков

Специалисты в сфере здравоохранения должны развиваться в течение всей своей профессиональной деятельности. Такое решение принял Кабинет министров Украины, определив организационные основы этого процесса.

Речь идет о непрерывном обучении и усовершенствовании профессиональной компетентности медиков после получения высшего образования и окончания интернатуры.

Постановление Кабмина №302 от 28 марта 2018 года предусматривает формальное образование и самообразование - участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, стажировки в других странах и дистанционное обучение, в том числе и онлайн.

За непрерывное профессиональное развитие медикам будут начисляться баллы, учет которых будут вести и сами специалисты (создавая личное образовательное портфолио), и их работодатели. Ежегодно эти баллы будут проверять на соответствие критериям Министерства здравоохранения Украины. Более того, результаты непрерывного профессионального развития будут учитываться во время аттестации (каждые 5 лет) для присвоения или подтверждения квалификации медика или для продления действия его лицензии.

Согласно постановлению Кабмина, финансироваться повышение квалификации медицинских работников будет за счет бюджетных средств, средств физических и юридических лиц и из других источников, не запрещенных законом.

В правительстве ожидают, что эти меры позволят не только надлежащим образом контролировать качество аттестации специалистов в сфере здравоохранения, но и повысить качество медицинской помощи в Украине.

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