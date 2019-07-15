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Известную российскую телеведущую "поженили" в Камбодже: как так вышло

1.1т Читать материал на украинском

Российская телеведущая Юлия Барановская опровергла сообщения о своей тайной свадьбе в Камбодже.

Телеведущей приписывали роман с журналистом Александром Телесовым. Звезда отметила, что он является ее давним другом, и ни о каких романтических отношениях между ними речи не идет. "Мы просто путешествуем вместе!", – сообщила Юлия в своем Instagram.

Юлия Барановская на отдыхе с детьми

Юлия Барановская на отдыхе с детьми

Instagram@baranovskaya_tv

Юлия действительно путешествует по Камбодже уже больше десяти дней. Туда телеведущая отправилась вместе с детьми и давним приятелем. Для Барановской новость о свадьбе стала полной неожиданностью. Она решила публично опровергнуть слухи, заявив, что, если когда-нибудь и устроит свадьбу, то та будет пышной и вовсе не в джунглях.

Юлия Барановская на отдыхе с детьми

Юлия Барановская на отдыхе с детьми

Instagram@baranovskaya_tv

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"Александр Телесов — мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет. Мы просто путешествуем вместе! И еще одно маленькое уточнение: когда у меня состоится свадьба, она будет пышной и с размахом. Прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду", — подчеркнула Барановская.

Дорогие мои, многоуважаемые СМИ, давайте уважать друг друга. У вас у всех есть мой номер телефона и прежде чем писать такую редкую чушь, могли бы позвонить и спросить лично у меня, правда ли я вышла замуж! Александр Телесов мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет, мы просто путешествуем вместе! P.S. И ещё одно маленькое уточнение, когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду) Всем отличного дня 😘

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Юлия Барановская рассказала о домашнем насилии со стороны знаменитого экс-футболиста сборной России.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Место
Россия
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