Известную российскую телеведущую "поженили" в Камбодже: как так вышло

Российская телеведущая Юлия Барановская опровергла сообщения о своей тайной свадьбе в Камбодже.

Телеведущей приписывали роман с журналистом Александром Телесовым. Звезда отметила, что он является ее давним другом, и ни о каких романтических отношениях между ними речи не идет. "Мы просто путешествуем вместе!", – сообщила Юлия в своем Instagram.

Юлия Барановская на отдыхе с детьми Instagram@baranovskaya_tv

Юлия действительно путешествует по Камбодже уже больше десяти дней. Туда телеведущая отправилась вместе с детьми и давним приятелем. Для Барановской новость о свадьбе стала полной неожиданностью. Она решила публично опровергнуть слухи, заявив, что, если когда-нибудь и устроит свадьбу, то та будет пышной и вовсе не в джунглях.

Юлия Барановская на отдыхе с детьми Instagram@baranovskaya_tv

"Александр Телесов — мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет. Мы просто путешествуем вместе! И еще одно маленькое уточнение: когда у меня состоится свадьба, она будет пышной и с размахом. Прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду", — подчеркнула Барановская.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Юлия Барановская рассказала о домашнем насилии со стороны знаменитого экс-футболиста сборной России.

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