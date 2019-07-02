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"Есть тату?" Звезда сериала "Школа" взбудоражила сеть стриптизом на видео

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Звезда нашумевшего украинского телесериала "Школа", актриса Лиза Василенко, опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила обнаженную грудь и тату в зоне бикини.

Девушка выложила ролик в Instagram, где она меряет луки и переодевается, при этом заинтересовав подписчиков тату в интимном месте.

На видео Лиза танцует в белом белье, при этом засветив тату в зоне бикини. Позже и вовсе снимает лифчик, и меряет розовую рубашку. Ее она завязала узлом без белья, при этом чуть не вывалив грудь из рубашки.

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Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram@elizabethvasilenko

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram@elizabethvasilenko

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram@elizabethvasilenko

"Очень красивая", "Не стыдно?", "У тебя есть тату?",– написали пользователи.

"Есть тату?" Звезда сериала "Школа" взбудоражила сеть стриптизом на видео

Instagram@elizabethvasilenko

"Есть тату?" Звезда сериала "Школа" взбудоражила сеть стриптизом на видео

Instagram@elizabethvasilenko

"Есть тату?" Звезда сериала "Школа" взбудоражила сеть стриптизом на видео

Instagram@elizabethvasilenko

"Есть тату?" Звезда сериала "Школа" взбудоражила сеть стриптизом на видео

Instagram@elizabethvasilenko

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда сериала "Школа" завела сеть обнаженным фото

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