"Есть тату?" Звезда сериала "Школа" взбудоражила сеть стриптизом на видео

Звезда нашумевшего украинского телесериала "Школа", актриса Лиза Василенко, опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила обнаженную грудь и тату в зоне бикини.
Девушка выложила ролик в Instagram, где она меряет луки и переодевается, при этом заинтересовав подписчиков тату в интимном месте.
"Льняные outfits"🍡 1. Розовый костюм @marisaysyes . Серьги - @zara Туфли - @zara Сумка - @blackwood.bags 2. Топ - @hm Юбка - @bershkacollection Серьги - @hm 3. Платье - @zara Серьги - @zara 4. Топ - @zara Штаны - @bershkacollection Ожерелье - @zara Напиши в комментариях, какой лук тебе понравился больше?👇🏽
На видео Лиза танцует в белом белье, при этом засветив тату в зоне бикини. Позже и вовсе снимает лифчик, и меряет розовую рубашку. Ее она завязала узлом без белья, при этом чуть не вывалив грудь из рубашки.
Лиза Василенко
Instagram@elizabethvasilenko
Лиза Василенко
Instagram@elizabethvasilenko
Лиза Василенко
Instagram@elizabethvasilenko
"Очень красивая", "Не стыдно?", "У тебя есть тату?",– написали пользователи.
Instagram@elizabethvasilenko
Instagram@elizabethvasilenko
Instagram@elizabethvasilenko
Instagram@elizabethvasilenko
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