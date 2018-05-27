"Жевать и худеть": ученые сделали открытие об одном из продуктов

Жевательная резинка помогает похудеть, если ее использовать во время ходьбы.

К такому выводу пришли японские ученые из университета Васэда, пишет "Лента.ру".

В испытаниях принимали участие две группы из 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет. Первая группа испытуемых жевала две жвачки во время ходьбы в течение 15 минут. Вторая группа употребляла порошок, содержащий такие же ингредиенты.

"Наше исследование показало, что жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин", — заключили авторы исследования.

В обоих случаях специалисты измеряли частоту сердечных сокращений, пройденное расстояние и расход энергии. Выяснилось, что у участников эксперимента из первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у представителей контрольной группы.

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