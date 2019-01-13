Желание на Старый Новый год: как загадать, чтобы оно сбылось

Ночь с 13 на 14 января является отличным временем для того, чтобы загадать желание, если вы не успели это сделать на Новый год.

Часто, мечтая, человек уже верит в том, что желание может исполнится. Советами о том, какими способами это лучше сделать, поделился портал DailyHoro.

Для начала нужно обдумать свое желание и четко его сформулировать. Часто люди хотят всего и много, но лучше будет попросить у Вселенной именно то, о чем вы долго мечтали. Напишите свое желание на бумаге или просто постоянно представляйте то, что хотите заполучить.

Старый Новый год vgoroden.ru

Ночью сконцентрируйтесь на своей мечте и отбросьте все сомнения, что она может не сбыться. Лучше всего – это все время думать о ней и визуализировать так, будто она уже сбылась. Ведь для того, чтобы мечты стали реальностью, надо поверить в чудо. Важно правильно сформулировать желание и не использовать частицу "не".

Во время того, как вы представляете, постарайтесь пребывать в хорошем настроении и думать только в позитивном ключе. Ваша мечта должна быть доброй, иначе она не исполнится.

В полночь с 13 на 14 января, еще раз напишите свою мечту на листе бумаги и обязательно завершите ее словами: "Мое желание исполнится!".

Далее следует избавится от листа: его можно закопать или сжечь. Обязательным условием является то, чтобы никто не узнал о проделанном ритуале. Далее следует на время забыть о своем желании, но через несколько дней еще раз представить его детально, когда вы будите в хорошем настроении. Если вы мечтаете путешествовать, визуализируйте в своем сознании даже улицы, по которым вы хотите прогуляться.

Ранее OBOZREVATEL подготовил календарь праздников и знаковых дат, который поможет оставаться в курсе самого важного.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!