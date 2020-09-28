Он придет и жизнь наладится - надо только подождать. Знакомо?

Не так давно стала свидетелем сетований по поводу того, что женщинам сегодня сложно устроить личную жизнь, не говоря уже о том, чтобы выйти замуж.

Конечно же, я задала свой любимый вопрос: "А зачем вы хотите выйти замуж?".

И получила стандартный, в большинстве случаев, ответ: "Надоело все тянуть самой!". То есть, женщина ждет мужчину, чтобы разделить с ним свои обязанности и ответственность за свою же жизнь.

Я когда такое слышу, честно говоря, прям закипаю. Ну елки палки! Если вы ждете мужчину, чтобы он решил все ваши проблемы, то это не про "замуж", это про товарно-денежные отношения, в которых женщина, как бы это не звучало, выступает товаром. Нравится вам это или нет.

В своей второй книге ("Путеводитель по (трудностям) семейной жизни") я писала о том, что если вы хотите искренних и взаимных отношений, то будьте добры начать с себя и определить, зачем вам нужны отношения и какую цель вы ставите во главу угла, начиная их с кем-то. И если вы ищите себе "вторую половинку", чтобы сбежать к нему от своих родителей или же, чтобы с его помощью улучшить свой квартирный или финансовый вопрос, то так прямо и говорите. Тогда, если ваш избранник согласен на это, с очень большой вероятностью вот такое ваше честное отношение способно породить настоящую связь. Ведь нет ничего лучше, чем правда.

Потому что, сея в своей голове мысли о том, что вот он придет и жизнь наладится, проблемы уйдут, вернется здоровье, погасятся кредиты, дети станут воспитанными, а психическое состояние и настрой на жизнь повысятся до нужного уровня, женщина себя энергетически "закапывает" и ПОЛНОСТЬЮ перекрывает возможность встретить хоть кого-то адекватного и ей "по размеру". Поэтому, все что необходимо сделать, чтобы встретить того, кто станет именно партнером в браке, это:

1. осознать собственную значимость

2. признать перед собой собственные заслуги и достижения (составьте список всего этого и начинайте гордиться собой сразу же, даже, если речь идет только о том, что научились бережно относиться к себе или круто читаете лекции; просто поймайте это состояние и кайфуйте от этого – именно на состояние приходят мужчины, и им не нужен просто "товар")

3. стремиться познавать что-то новое и не переставать учиться (именно это сделает вас интересней и привлекательней во всех смыслах, ведь с вами будет о чем поговорить, а это точно важнее "надутых губ", если мы говорим именно о браке)

4. "нарисуйте портретную структуру" того, кого хотите видеть рядом с собой (и речь не о том, что он должен быть брюнетом или блондином, а о тех качествах, которыми ваш избранник неизменно должен обладать и без наличия которых вы не за какие коврижки не согласитесь с ним быть, даже, если он и способен решить ваш "квартирный вопрос")

5. перечислите то, чем, по вашему мнению, вы сами обладаете и насколько можете быть интересны такому мужчине, качества которого определили; если нет, то просто займитесь развитием этого (например, если для вас важен уровень интеллекта в партнере, то подумайте, способны ли вы его заинтересовать имеющимся у вас уровнем).

И вот после проделанной работы, результатом которой станет осознание собственной значимости, полноценности и ресурсности (потому что, отношения – это про отдавать, а не про брать), вы встретите в своей жизни отличного партнера, которому не нужно будет быть "решалой" имеющихся у вас проблем. Даже если у вас и есть что-то нерешенное, в первую очередь, вы будете привлекать его лишь потому, что он привлекает вас как человек и личность. А мужчины это чувствуют на животном уровне.

А тем, у кого просто "ждать" - единственная ролевая модель, смиритесь с тем, что когда-нибудь к вам кто-то точно придет, но совсем не тот, за кого вы хотели бы выйти замуж с открытой душой и с кем вы могли бы построить семью. Ведь единственной целью брака является создание семьи в полном смысле этого слова, а совсем не для того, чтобы кто-то занялся решением ваших проблем.

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