Заметно похудевшая Адель в мини-платье с глубоким декольте потрясла фигурой

Знаменитую британскую певицу Адель, которая в последнее время заметно похудела, застали на отдыхе на Карибских островах.

Так, 31-летнюю звезду сфотографировали поклонники в Ангилье, которая расположена в восточной части Карибского моря, и разместили снимки в сети. Кроме того, им удалось пообщаться с Адель и узнать реальную цифру снижения ее веса. А также, как певице удалось добиться такого результата, сообщает People.

Адель до и после

Адель Фото: instagram/living.for.adele

По словам фанатов, Адель похудела на 45 килограммов. Она выглядела счастливой и казалась очень уверенной в себе. Певица им рассказала, что причина ее сильного похудения — строгая диета и в целом новый образ жизни. Кроме того, она добавила, что не любит изнуряющие тренировки и отдает предпочтение пилатесу.

Адель с поклонниками Фото: instagram/living.for.adele

Система питания и нового образа жизни Адель строится на таких принципах. Певица сократила количество сахара и снизила калорийность на 20%, что приводит к активации гена, отвечающего за долголетие, разгон метаболизма, стимуляцию защитных сил и детокс организма: такой процесс называют гормезисом — когда тело умышленно вводят в маленький стресс, извлекая из этого пользу.

Адель Фото: instagram/living.for.adele

Еще один секрет сильного похудения Адель — специальная сиртфуд-диета. Рацион которой составляют продукты, богатые ресвератролом (сильным антиоксидантом) и полифенолами. В меню певицы — зеленый чай, гречка, грецкие орехи, овощи и зелень (вроде сельдерея, листовой капусты, красного лука, петрушки и рукколы). А также темный шоколад, клубника, финики, оливковое масло, цитрусовые и яблоки.

Адель Фото: The Mega Agency

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что она намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.

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