Зачем опытные хозяйки кладут губки для мытья посуды в холодильник: раскрыт лайфхак

Как известно, многие фрукты и овощи теряют свежесть уже через несколько дней хранения в холодильнике, несмотря на минусовую температуру.

Однако существует лайфхак, который поможет не дать им испортиться. Для этого просто нужно положить на каждую полку в холодильнике небольшую губку для мытья посуды, пишет сайт belnovosti.by.

Отмечается, что губка будет впитывать лишнюю влагу, и овощи и фрукты долго будут оставаться свежими в холодильнике. Также ее советуют не забывать периодически отжимать и полностью просушивать.

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Кроме того, по словам инсайдеров, замороженную губку также можно использовать в качестве охладителя.

"К примеру, если вы отправляетесь на природу летом, а сумки-холодильника у вас нет, то просто обложите замороженными губками напитки или продукты. Губки будут как минимум несколько часов поддерживать холодную температуру", – говориться в сообщении.

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