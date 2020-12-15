Зачем королева Елизавета II носит сумку дома: эксперт назвал вероятную причину

Во время просмотра сериала "Корона" многие задались вопросом: почему королева Елизавета II никогда не расстается со своей сумочкой и ходит с ней даже дома. Вероятно, с помощью данного аксессуара она может подавать знаки своим подчиненным.

Об этом сообщает издание The Cut со ссылкой на королевского эксперта Фила Дапьера. Отмечается, что мужчина написал целую книгу под названием "Что в сумочке королевы и другие королевские секреты".

Фил Дапьер предполагает, что с помощью сумочки королева Елизавета II может подавать знаки своим подчиненным, когда она хочет уйти со встречи или закончить разговор. А генеральный директор того самого бренда Lauren Джеральд Боднер считает, что "она просто не чувствует себя полностью одетой без сумочки".

Фаворитом Елизаветы II уже долгие годы остается бренд Launer, от которого у нее уже целая коллекция – более 200 сумочек. И хотя Фил Дапьер лично никогда не видел, что всегда носит с собой королева, у него есть надежные источники во дворце, которые рассказывали ему об этом.

зеркало и немного косметики в маленькой металлической косметичке – свадебный подарок принца Филиппа;

перьевую ручку как "защита от унизительного использования шариковой ручки";

семейные фотографии, среди которых снимок принца Эндрю, который возвращается с Фолклендской войны "с розой в зубах";

кроссворды, которые королева обожает и занимает ними свое время, когда это необходимо;

солнцезащитные очки и очки для чтения;

адресную книгу;

мятные леденцы на случай, если у нее запершит в горле во время выступления;

S-образный крючок, на который королева вешает сумку, чтобы не ставить ее на пол.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская королева Елизавета II стала жертвой розыгрыша, который для нее устроила ее дизайнер, портниха и стилист Анджела Келли.