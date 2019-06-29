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"Я зарежу тебя!" В сети показали разъяренную из-за Миддлтон "Маркл"

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Телеканал ВВС потроллил герцогиню Сассекскую Меган Маркл, которая по информации таблоидов абсолютно не ладит и чуть ли не постоянно ссорится с Кейт Миддлтон.

Ее превратили в трехмерный цифровой персонаж, отвечающий на неудобные вопросы в ток-шоу, передает The Sun (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Программа называется "Сегодня вечером с Владимиром Путиным", где ведущим является цифровой президент России. Выпуск с супругой принца Гарри называли "Королевская искорка Маркл".

Цифровая Меган Маркл

Цифровая Меган Маркл

ВВС

Реальная аудитория задавала ее персонажу в исполнении актрисы и писательницы Гбемисолы Икунело всевозможные вопросы, на которые она либо не отвечала, комично избегая этого, либо увлеченно начинала рассказывать.

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Отношения с Кейт Миддлтон обыграли после вопроса зрителей о том, что может разозлить герцогиню. Двойник Маркл заявил, что Кейт попросила у нее расческу, но разрешения так и не дождалась. А позже Меган обнаружила, что та все же воспользовалась предметом, оставив свои седые волосы.

Меган Маркл

Меган Маркл

ВВС

"Держись, нах*ен, подальше от моего трейлера, или я зарежу тебя, Кейт! Или Аманда, или Джессика, или кто-либо еще", – закричала Меган хрипловатым голосом, после чего расхохоталась.

Маркл и Миддлтон

Маркл и Миддлтон

1news.az

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Персоны
Меган МарклКейт Миддлтон
Место
Великобритания
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