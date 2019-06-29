"Я зарежу тебя!" В сети показали разъяренную из-за Миддлтон "Маркл"

Телеканал ВВС потроллил герцогиню Сассекскую Меган Маркл, которая по информации таблоидов абсолютно не ладит и чуть ли не постоянно ссорится с Кейт Миддлтон.

Ее превратили в трехмерный цифровой персонаж, отвечающий на неудобные вопросы в ток-шоу, передает The Sun (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Программа называется "Сегодня вечером с Владимиром Путиным", где ведущим является цифровой президент России. Выпуск с супругой принца Гарри называли "Королевская искорка Маркл".

Цифровая Меган Маркл ВВС

Реальная аудитория задавала ее персонажу в исполнении актрисы и писательницы Гбемисолы Икунело всевозможные вопросы, на которые она либо не отвечала, комично избегая этого, либо увлеченно начинала рассказывать.

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Отношения с Кейт Миддлтон обыграли после вопроса зрителей о том, что может разозлить герцогиню. Двойник Маркл заявил, что Кейт попросила у нее расческу, но разрешения так и не дождалась. А позже Меган обнаружила, что та все же воспользовалась предметом, оставив свои седые волосы.

Меган Маркл ВВС

"Держись, нах*ен, подальше от моего трейлера, или я зарежу тебя, Кейт! Или Аманда, или Джессика, или кто-либо еще", – закричала Меган хрипловатым голосом, после чего расхохоталась.

Маркл и Миддлтон 1news.az

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

Позже появилась информация, что Маркл и Гарри собираются покинуть Великобританию из-за Миддлтон.

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