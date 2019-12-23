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23 декабря • обновлено в 16:04
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Выставила напоказ огромную грудь: невеста ошарашила слишком глубоким декольте на свадьбе

1.9т
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Невеста появилась на собственной свадьбе в откровенном наряде, который подчеркнул пышную грудь.

Как передает Сегодня, фотографии были опубликованы в закрытом Facebook-сообществе "That's it, I'm wedding shaming".

Выставила напоказ огромную грудь: невеста ошарашила слишком глубоким декольте на свадьбе

Cosmo.ru

Новости
Невеста удивила гостей очень необычной просьбой: что она захотела

Так, на одной из фотографий невеста примеряет свадебный наряд — белый комбинезон со слишком глубоким декольте. На другом снимке девушка позирует в этом же наряде уже на свадьбе рядом с женихом.

Невеста появилась на свадьбе в откровенном наряде

Невеста появилась на свадьбе в откровенном наряде

Facebook "That's it, I'm wedding shaming"

Сообщается, что в комментариях под публикацией пользователи раскритиковали образ невесты. По мнению большинства, в таком комбинезоне не стоило выходить даже из дома.

Невеста появилась на свадьбе в откровенном наряде

Невеста появилась на свадьбе в откровенном наряде

Facebook "That's it, I'm wedding shaming"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что фото со свадьбы на Ямайке вызвало недоумение в сети. Оптическая иллюзия заставила пользователей увидеть странные формы невесты.

Внимание сети привлекли ягодицы невесты, которые многим показались крайне большими.

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Автор
Анна Михно
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