Выставила напоказ огромную грудь: невеста ошарашила слишком глубоким декольте на свадьбе

Невеста появилась на собственной свадьбе в откровенном наряде, который подчеркнул пышную грудь.

Как передает Сегодня, фотографии были опубликованы в закрытом Facebook-сообществе "That's it, I'm wedding shaming".

Cosmo.ru

Так, на одной из фотографий невеста примеряет свадебный наряд — белый комбинезон со слишком глубоким декольте. На другом снимке девушка позирует в этом же наряде уже на свадьбе рядом с женихом.

Невеста появилась на свадьбе в откровенном наряде Facebook "That's it, I'm wedding shaming"

Сообщается, что в комментариях под публикацией пользователи раскритиковали образ невесты. По мнению большинства, в таком комбинезоне не стоило выходить даже из дома.

Невеста появилась на свадьбе в откровенном наряде Facebook "That's it, I'm wedding shaming"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что фото со свадьбы на Ямайке вызвало недоумение в сети. Оптическая иллюзия заставила пользователей увидеть странные формы невесты.

Внимание сети привлекли ягодицы невесты, которые многим показались крайне большими.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!