Выставила напоказ огромную грудь: невеста ошарашила слишком глубоким декольте на свадьбе

Невеста появилась на собственной свадьбе в откровенном наряде, который подчеркнул пышную грудь.
Как передает Сегодня, фотографии были опубликованы в закрытом Facebook-сообществе "That's it, I'm wedding shaming".
Cosmo.ru
Так, на одной из фотографий невеста примеряет свадебный наряд — белый комбинезон со слишком глубоким декольте. На другом снимке девушка позирует в этом же наряде уже на свадьбе рядом с женихом.
Невеста появилась на свадьбе в откровенном наряде
Facebook "That's it, I'm wedding shaming"
Сообщается, что в комментариях под публикацией пользователи раскритиковали образ невесты. По мнению большинства, в таком комбинезоне не стоило выходить даже из дома.
Невеста появилась на свадьбе в откровенном наряде
Facebook "That's it, I'm wedding shaming"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что фото со свадьбы на Ямайке вызвало недоумение в сети. Оптическая иллюзия заставила пользователей увидеть странные формы невесты.
Внимание сети привлекли ягодицы невесты, которые многим показались крайне большими.
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