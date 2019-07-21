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"Вы уже не в "Квартале?" Звезда фильма с Зеленским взбудоражила сеть голым фото

3.2т Читать материал на украинском

33-летняя телеведущая и актриса Настя Коротка, звезда нового фильма "Я, ты, он, она" юмористической студии "Квартал 95", показала свой новый имидж.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала фото и написала, что решила сменить прическу. "Если эта женщина решила подстричь челку в 23.00 ,значит в 23.03 челка будет подстрижена", – написала ведущая.

Настя Короткая

Настя Короткая

Instagram@nastyakorotkaya

"Хорошая стрижка! А вы что уже не в "Женском квартале". А то они репетируют, ездят по городам а вас там нет?", – совсем другой вопрос волновал поклонников.

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"Летела на отдых ДЕВУШКОЙ. Как я улетел, начала себя подписывать ЖЕНЩИНОЙ", – написал муж Насти и телеведущий Андрей Бедняков.

"Ладно Вам, с такой фигурой, никакая чёлка не страшна", "Настя, у вас очень красивое тело. И чёлка", "А мне очень нравится эта женщина с челкой, а фигура ваааще", – восхищались в сети поклонники.

"Вы уже не в "Квартале?" Звезда фильма с Зеленским взбудоражила сеть голым фото

Instagram@nastyakorotkaya

"Вы уже не в "Квартале?" Звезда фильма с Зеленским взбудоражила сеть голым фото

Instagram@nastyakorotkaya

"Вы уже не в "Квартале?" Звезда фильма с Зеленским взбудоражила сеть голым фото

Instagram@nastyakorotkaya

"Вы уже не в "Квартале?" Звезда фильма с Зеленским взбудоражила сеть голым фото

Instagram@nastyakorotkaya

"Вы уже не в "Квартале?" Звезда фильма с Зеленским взбудоражила сеть голым фото

Instagram@nastyakorotkaya

Напомним, Настя и актриса украинской версии программы "Большая разница" и экс-ведущая "Орла и Решки". С 2015 года она воспитывает дочь Ксению вместе с коллегой и мужем Андреем Бедняковым.

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Анастасии Андрей Бедняков стал ведущим известного проекта "Х-Фактор", заменив культовую звезду украинского телевидения Оксану Марченко.

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