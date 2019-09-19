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19 сентября • обновлено в 21:07
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/ Женский журнал

Вокруг принца Гарри разгорелся расистский скандал

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Телерадиовещательная корпорация BBC угодила в скандал, обнародовав изображение с призывом к убийству принца Гарри.

По данным The Guardian, компания принесла свои извинения за то, что не предупредила его перед трансляцией в вечерних новостях и публикацией в сети.

В частности, был представлен коллаж из поста неонацистской группы, на котором Гарри был изображен с наведенным на голову пистолетом. Подпись гласила: "Увидимся позже, предатель расы".

Принц Гарри в центре расистского скандала

Принц Гарри в центре расистского скандала

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В статье BBC описывалась деятельность группировки "Дивизия Зонненкриг". По поводу изображения журналисты пришли к выводу, что в сети предложили застрелить Гарри за брак с Меган Маркл, которая является американкой.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

instagram.com/sussexroyal

На следующий день картинка была удалена из сети. В письме к принцу Гарри представители компании пообещали усовершенствовать свои рекомендации по использованию контента, который "создает риск оскорбления для изображаемого лица".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга принца Гарри Меган Маркл вышла из декрета после рождения первенца.

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Персона
Принц Гарри
Место
Великобритания
Тег
скандалы
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