В ОАЭ женщину арестовали за чтение переписки своего мужа 

В Арабских Эмиратах мужчина подал в суд на собственную жену за то, что она читала его мобильные сообщения. По статье о нарушении неприкосновенности частной жизни женщину арестовали на 3 месяца.

В своем иске мужчина указал, что жена скопировала все его сообщения на другое устройство, пока он спал, чтобы иметь возможность читать их в удобное для себя время, передает Daily Mail.

В суде женщина сказала, что муж сам дал ей доступ к своему аккаунту. Также она рассказала, что подозревала его в неверности. В Арабских Эмиратах действуют строгие наказания в отношении преступлений, совершенных в интернете.

Среди прочего это касается и нарушения неприкосновенности частной жизни. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет и штраф до $136 тысяч.

В августе президент ОАЭ Шейх Халифа подписал новые законы о киберпреступности, предусматривающие наказание до 25 лет лишения свободы.

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