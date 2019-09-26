Внучка королевы Елизаветы выходит за магната: подробности громкой свадьбы

Девятая в очереди на королевский престол Великобритании принцесса Йоркская Беатрис обручилась с итальянским магнатом по недвижимости Эдоардо Мапелло Моцци.

Как сообщает The Daily Mail, об этом официально объявил Букингемский дворец, а представители королевской семьи уже принесли первые поздравления.

"Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис с мистером Эдоардо Мапелло Моцци. Ее Королевское Высочество и господин Мапелло Моцци обручились в Италии в начале этого месяца. Свадьба состоится в 2020 году. Эта фотография была сделана принцессой Евгенией в Италии", – сказано в официальном заявлении дворца.

Подготовка к торжественному мероприятию, на котором будет присутствовать вся королевская семья, стартовала 26 сентября.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци Daily Mail

Сами возлюбленные тоже поделились радостным известием, рассказав, как они оба счастливы, что соединятся узами брака.

"Мы очень рады, что можем поделиться новостями о нашей недавней встрече. Мы оба очень рады, что вместе начинаем это жизненное приключение, и не можем дождаться свадьбы", – сказано в заявлении.

Беатрис выходит замуж за магната Эдоардо Мапелло Моцци Daily Mail

По данным издания, пара обручилась в этом месяце во время романтической поездки в Италию. Они знакомы с детства, хотя отношения завязались только после свадьбы принцессы Евгении.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци обручились Daily Mail

Первый официальный выход в свет пары произошел в марте 2019 года на торжественной церемонии в Национальной портретной галерее. С тех пор Беатрис и Эдоардо постоянно посещали все мероприятия вместе.

Известно, что Эдоардо – сын графа Алессандро Мапелли Моцци, который в юности выступал за команду Великобритании по горнолыжному спорту. По происхождению возлюбленный Беатрис также считается итальянским графом.

Беатрис и Моцци Daily Mail

Принцесса Беатрис выходит замуж за магната Daily Mail

Принцесса Беатрис и жених Daily Mail

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци на официальном мероприятии Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о том, что Беатрис и Эдоардо собираются пожениться, появилась еще в апреле 2019 года. Тогда инсайдеры рассказали, что они были невероятно счастливы и открыто говорили о браке.

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