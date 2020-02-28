Власти Канады отказались финансировать обеспечение безопасности Меган Маркл и принца Гарри после того, как те сложат полномочия, то есть с 1 апреля 2020 года.

Об этом говорится в официальном заявлении министерства, передает CBC.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

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В частности, сообщается, что после того, как Маркл и Гарри официально лишатся титулов, Канада перестанет оказывать им помощь в области безопасности.

"Решение герцога и герцогини Сассекских переехать в Канаду на неполный рабочий день явилось для нашего правительства уникальным и беспрецедентным стечением обстоятельств. RCMP (канадская полиция) с самого начала взаимодействовала с должностными лицами в Соединенном Королевстве по вопросам безопасности. Поскольку герцог и герцогиня в настоящее время признаны лицами, пользующимися международной защитой, Канада обязана оказывать помощь в области безопасности по мере необходимости. RCMP сотрудничала с MET (британская полиция) с момента прибытия герцога и герцогини в Канаду с ноября 2019 года. Эта помощь прекратится в ближайшие недели в связи с изменением их статуса", – говорится в заявлении.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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