Главная Новости
28 февраля • обновлено в 13:01
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

Власти Канады нанесли сокрушительный удар по Маркл и Гарри

8.5т
Читать материал на украинском

Власти Канады отказались финансировать обеспечение безопасности Меган Маркл и принца Гарри после того, как те сложат полномочия, то есть с 1 апреля 2020 года.

Об этом говорится в официальном заявлении министерства, передает CBC.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

Новости
Маркл заявила о травле со стороны королевской семьи

В частности, сообщается, что после того, как Маркл и Гарри официально лишатся титулов, Канада перестанет оказывать им помощь в области безопасности.

"Решение герцога и герцогини Сассекских переехать в Канаду на неполный рабочий день явилось для нашего правительства уникальным и беспрецедентным стечением обстоятельств. RCMP (канадская полиция) с самого начала взаимодействовала с должностными лицами в Соединенном Королевстве по вопросам безопасности. Поскольку герцог и герцогиня в настоящее время признаны лицами, пользующимися международной защитой, Канада обязана оказывать помощь в области безопасности по мере необходимости. RCMP сотрудничала с MET (британская полиция) с момента прибытия герцога и герцогини в Канаду с ноября 2019 года. Эта помощь прекратится в ближайшие недели в связи с изменением их статуса", говорится в заявлении.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Канада
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
6
Смешно
12
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Марценюк Татьяна
Марценюк Татьяна
Сокрушительнее удара и не придумать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги