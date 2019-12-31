Високосный год: что нельзя делать и чего опасаться в 2020 году

Уже завтра 2019 год уступит место 2020-му Этот год будет високосным, что, как правило, ассоциируется у людей с бедами и катастрофами.

По восточному же календарю 2020 году — год Белой Металлической крысы, покровительствующей различным начинаниям. Вот и поди разберись, начинать что-то или сворачивать и то,что уже есть. Рассказываем подробнее.

Високосный год - что это?

По науке високосный год отличается от обычного, тем, что длиннее на сутки, то есть 2020 будет длиться 366 дней. Аномалия объясняется тем, что полный оборот вокруг солнца наша планета делает за 365 дней с “хвостиком”. За 4 года “хвостик” увеличивается и образуется один лишний день, который добавляют к февралю.

Поэтому в 2020 г. февраль будет состоять из 29 дней. Казалось бы, ну и что? С точки зрения науки, этим все и исчерпывается,но тут вмешиваются суеверия.

Почему считается, что високосный год несет беды?

История високосного года уходит корнями в седую древность. Легенда гласит, что некий Касьян предал Бога, за что последний наложил на него наказание, три года беднягу били по голове тяжелым, тупым предметом, а на четвертый опускали с Небес на Землю.

По другому преданию, святой Касьян поставлен охранять ворота Ада, но раз в 4 года, 29 февраля, он берет отпуск и отправляется отдохнуть на Землю.

Получается, что 29 февраля Касьяну хорошо, а всем плохо. Ну соответственно и весь год будет экстремальным.

Чего следует опасаться в високосном году?

Следуя принципу: “Береженого бог бережет” в следующем году не рекомендуется:

Начинать серьезные проекты. Это касается покупки и продажи недвижимости, заключения контрактов, переездов на новое место жительства и пр. В общем, сидите весь год как мышь под веником, избегая принятия кардинальных решений. В личной жизни та же картина: не женитесь (не выходите замуж), не разводитесь. Развод может оказаться поспешным, а брак не долговременным. Если планируете завести ребенка, отложите идею на год. Считается, что ребенок, рожденный в високосный год, будет несчастливым. Избегайте длительных переездов ( перелетов). Помните,что в високосном году катастроф ( аварий) в разы больше. И совет для любителей “тихой охоты” грибников и прочих собирателей, считается, что в високосном году в дарах природы сосредотачивается максимальное количество негативной энергии.

А еще високосный год - это идеальный случай, чтобы избавиться от всевозможных суеверий. Проживите этот год достойно, ни от кого не прячась и убедитесь, что 2020 год был ничем не хуже предыдущих.

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