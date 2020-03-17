Главная Новости
17 марта • обновлено в 15:20
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

Великий пост во время коронавируса: стоит ли соблюдать и как питаться

789
Читать материал на украинском

Врач семейной медицины Кристина Шевченко заявила, что придерживаться строгих диет и соблюдать Великий пост во время болезни не рекомендуется.

В комментарии ТСН эксперт заявила, что, если ограничивать свое питание жесткими рамками, как того требует пост, это повышает восприимчивость организма к вирусу, увеличивает продолжительность инфекции, а также усиливает симптомы болезни.

Великий пост во время коронавируса: стоит ли соблюдать и как питаться

vesti.ua

По словам Шевченко, во время поста запрещено употреблять мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. При этом, эти же продукты рекомендуются при вирусных заболевания, так как они помогают организму в процессе выздоровления.

Рыба

Рыба, в частности палтус, лосось, сельдь, тунец, макрель и сардины, имеет высокое содержание кислот омега-3, которые обеспечивают строительные блоки для производства противовоспалительных гормонов.

В сутки для нормального функционирования организма необходим 1 грамм омега-3 жирных кислот.

Великий пост во время коронавируса: стоит ли соблюдать и как питаться

marieclaire.ru

Яйца

Куриные яйца обеспечивают организм не только белком, но и витаминами A, E, D, K, B. Кроме того, они содержат большое количество минералов, в том числе и цинка, который подавляет размножение вирусов и сокращает продолжительность инфекции, обладает противовоспалительными свойствами.

Великий пост во время коронавируса: стоит ли соблюдать и как питаться

foma.ru

Молочные продукты

Пробиотики, которые содержаться в молочных продуктах, активируют защитную систему организма. Также кисломолочные продукты – источник кальция, витаминов и микроэлементов. Они оказывают положительное влияние на кишечную флору.

Великий пост во время коронавируса: стоит ли соблюдать и как питаться

maggwire.com

Мясо

Мясо является источником полезного белка, который необходим организму для создания имунных белков – антител, которые играют важную роль в защите организма от бактерий, вирусов и внеклеточных паразитов.

Великий пост во время коронавируса: стоит ли соблюдать и как питаться

jabuka.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диетолог Виктория Кляуз дала несколько советов тем, кто хочет безболезненно перейти на правильное питание.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Анна Михно
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги