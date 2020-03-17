Великий пост во время коронавируса: стоит ли соблюдать и как питаться

Врач семейной медицины Кристина Шевченко заявила, что придерживаться строгих диет и соблюдать Великий пост во время болезни не рекомендуется.

В комментарии ТСН эксперт заявила, что, если ограничивать свое питание жесткими рамками, как того требует пост, это повышает восприимчивость организма к вирусу, увеличивает продолжительность инфекции, а также усиливает симптомы болезни.

vesti.ua

По словам Шевченко, во время поста запрещено употреблять мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. При этом, эти же продукты рекомендуются при вирусных заболевания, так как они помогают организму в процессе выздоровления.

Рыба

Рыба, в частности палтус, лосось, сельдь, тунец, макрель и сардины, имеет высокое содержание кислот омега-3, которые обеспечивают строительные блоки для производства противовоспалительных гормонов.

В сутки для нормального функционирования организма необходим 1 грамм омега-3 жирных кислот.

marieclaire.ru

Яйца

Куриные яйца обеспечивают организм не только белком, но и витаминами A, E, D, K, B. Кроме того, они содержат большое количество минералов, в том числе и цинка, который подавляет размножение вирусов и сокращает продолжительность инфекции, обладает противовоспалительными свойствами.

foma.ru

Молочные продукты

Пробиотики, которые содержаться в молочных продуктах, активируют защитную систему организма. Также кисломолочные продукты – источник кальция, витаминов и микроэлементов. Они оказывают положительное влияние на кишечную флору.

maggwire.com

Мясо

Мясо является источником полезного белка, который необходим организму для создания имунных белков – антител, которые играют важную роль в защите организма от бактерий, вирусов и внеклеточных паразитов.

jabuka.tv

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