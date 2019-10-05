Ведущая шоу "Ревизор" вышла замуж: как выглядела невеста

Известная украинская ведущая телешоу "Ревизор" Юлия Панкова сыграла свадьбу 4 октября.

Радостным известием поделились на сайте программы, которая транслируется на "Новом канале". Уточняется, что на праздник Юлия пригласила самых близких родственников и друзей.

Юлия Панкова из "Ревизор" Кадр из видео

"С нами будут самые родные. Те, кто сопровождал нас с детства", – призналась Панкова в день свадьбы.

Юлия Панкова вышла замуж revizor.novy.tv

Молодые отметили это событие в одном из киевских ресторанов. При этом, имя новоиспеченного мужа Юлия держит в секрете. Единственное, что она уточнила, это род деятельности – бизнесмен в сфере высоких технологий.

"Не хочу публично показывать мужа, спекулировать на теме любви ради рейтингов и подписчиков в соцсетях. Я никогда не оголяю тело и душу. И не собираюсь этого делать", – добавила она.

Статус в Facebook Юлии

По словам Панковой, главным блюдом свадьбы стала телятина "Веллингтон". Также гостям предложили вкусности из рыбы, курицы и свинины, много закусок и торт.

"Бесконечно благодарна девушке, которая помогла организовать все подготовительные этапы нашей свадьбы. Ведь для приготовления у нас был всего неделю. И мы совсем не волновались. Потому что понимали, что доверили организацию профессионалам", – резюмировала она.

Юлия Панкова Facebook Юлии Панкова

Как сообщал OBOZREVATEL, летом радостным известием о свадьбе украинцев порадовала певица Алина Гросу. Об этом она рассказала в свой день рождения и показала фото своего супруга.

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