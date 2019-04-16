Ведет лично? В сети заметили странность в новом Instagram-аккаунте Маркл и Гарри

Поклонники подозревают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл лично ведет новый Instagram-аккаунт Sussex Royal.

По данным Daily Mail, королевские наблюдатели впали в бешенство, когда увидели нестандартные для британцев подписи в соцсети.

Причиной таких подозрений послужили заметки, в которых использовался американский английский и знаки доллара. В сети утверждают, что подобное написание используют только американцы, что напрямую указывает на Маркл.

Меган и принц Гарри недавно поблагодарили фанатов за пожертвования в благотворительные организации, а один пост содержал ссылки на детские кроватки и подгузники. Именно там и заметили знак "$" и американизированные словечки – "cribs" и "diapers", которые в Британии принято писать, как "cots" и "nappies".

Также поклонников насторожил еще один момент – орфография в слове "организация". Там было написано более типичное слово для американцев – "organization", нежели для британцев –"organization".

Меган Маркл до замужества активно общалась в своем аккаунте в соцсети с поклонниками и имела миллионы подписчиков. В январе 2018 году она закрыла свой профиль, поблагодарив всех, кто следил за ее жизнью на протяжении многих лет.

Поклонники уверены, что есть несколько подсказок относительно того, контролирует ли Меган новую учетную запись Sussex Royal, где за две недели появилось 12 постов. В сети предположили, что Гарри и Меган будут использовать этот аккаунт для публикации первых фотографий новорожденного.

Меган Маркл и принц Гарри Instagram@sussexroyal

Как сообщал OBOZREVATEL:

Меган Маркл и принц Гарри нарушили много традиций королевской семьи. Герцогиня отказалась рожать в том же месте, где это делали Кейт Миддлтон и принцесса Диана.

4 апреля Маркл и принц Гарри переехали в новый дом, в реставрацию которого вложили много денег.

Герцогиня отказалась от услуг придворных акушеров, захотев, чтобы при родах присутствовала частная команда медиков-женщин.

А уже почти перед родами Меган и Гарри сообщили, что не будут позировать с ребенком на ступеньках. Они отметят это событие только в кругу семьи.

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