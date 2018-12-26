Покушение на Путина и разрушение России: расшифрованы громкие предсказания Ванги на 2019 год

Известная болгарская ясновидящая Ванга, которая скончалась в 1996 году, оставила предсказание на 2019 год.

Согласно новой трактовке пророчества, у двух самых влиятельных мировых лидеров будут серьезные проблемы, передает The Daily Mail.

Так, в 2019 году президент России Владимир Путин столкнется с попыткой покушения со стороны кого-то из его команды безопасности.

Владимир Путин и российское правительство Пресс-служба Кремля

Уточняется, что он уже пережил по крайней мере одну крупную попытку покушения, которая была сорвана в 2012 году. Теперь Путин окружен снайперским отрядом. Более того, на Россию может рухнуть гигантский метеорит, который разрушит много городов.

Президент США Дональд Трамп потеряет слух из-за загадочной болезни, в ходе которой будет испытывать тошноту и шум в ушах. Также ему предсказали травму головного мозга, а члену его семьи – участие в автокатастрофе. Уточняется, что год для Трампа будет катастрофическим.

Дональд Трамп Twitter

При чем американские дипломаты на Кубе и в Китае, возможно, тоже будут страдать от загадочной потери слуха и шума в ушах, что может быть вызвано чрезмерным воздействием импульсного радиочастотного / микроволнового электромагнитного излучения.

Европа потерпит крах из-за масштабного экономического коллапса, который, по мнению некоторых, может произойти в результате выхода Британии из Европейского Союза (Brexit).

По прогнозу, после мощного землетрясения и цунами большую часть Азии сотрет с лица Земли. В частности, это может затронуть Пакистан, Индию, Китай, Японию и Индонезию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Матвей Ганапольский рассказал, что после смерти Путина Россию ждут проблемы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.