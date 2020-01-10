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10 января • обновлено в 10:54
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"Позор вам!" В сети "накинулись" на Маркл и принца Гарри из-за Кейт Миддлтон

1.2т
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Герцогов Сассекских Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали в сети из-за поздравления, которое они оставили под фотографией Кейт Миддлтон в честь ее дня рождения.

Так, в комментариях к соответствующему посту на странице Кенсингтонского дворца в Instagram они написали: "Поздравляем герцогиню Кембриджскую с днем ​​рождения!". Однако это сообщение вызвало негодование многих фанатов королевской семьи.

Принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: instagram/kensingtonroyal

"Позор вам!" В сети "накинулись" на Маркл и принца Гарри из-за Кейт Миддлтон
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Отметим, что люди возмутились столь скупым, по их мнению, поздравлением. Кое-кто написал, что в отношениях Кейт и Меган якобы присутствует зависть.

"Позор, что вы написали им это на их официальной странице! Жаль, что вы не получили нормального и доброго воспитания", "Это написала Меган. Никому не нужны ваши пожелания. Уезжай домой и оставь Гарри в покое", "Меган завидует Кейт, поэтому всячески это демонстрирует", — написали поклонники.

"Позор вам!" В сети "накинулись" на Маркл и принца Гарри из-за Кейт Миддлтон
"Позор вам!" В сети "накинулись" на Маркл и принца Гарри из-за Кейт Миддлтон
"Позор вам!" В сети "накинулись" на Маркл и принца Гарри из-за Кейт Миддлтон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Меган Маркл Принц Гарри Кейт Миддлтон
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