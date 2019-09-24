В одном халате и на полу: в сеть слили интимные фото Меган Маркл

Канадский актер Патрик Джей Адамс, который сыграл в "Форс-мажорах", где также снималась и герцогиня Сассекская Меган Маркл, решил поделиться личными фотографиями коллег по сериалу.

Так, кадры были сделаны во время съемок картины. Отметим: на некоторых из них можно заметить Маркл в одном халате или даже лежащей на полу. Соответствующие снимки Патрик опубликовал на своей странице в Instgaram.

Меган Маркл Фото: GettyImages

Меган Маркл Фото из Instagram

Меган Маркл и Сара Рафферти Фото из Instagram

Стоит добавить, что на днях был показан девятый финальный сезон сериала "Форс-мажоры", и именно поэтому артист решил немного поностальгировать.

Актеры сериала "Форс-мажоры" и Меган Маркл Фото из Instagram

Меган Маркл Фото из Instagram

Меган Маркл Фото из Instagram

Меган Маркл Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Патрик Джей Адамс поздравил Меган Маркл и принца Гарри с рождением первенца.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!