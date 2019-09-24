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24 сентября • обновлено в 09:41
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В одном халате и на полу: в сеть слили интимные фото Меган Маркл

7.8т Читать материал на украинском

Канадский актер Патрик Джей Адамс, который сыграл в "Форс-мажорах", где также снималась и герцогиня Сассекская Меган Маркл, решил поделиться личными фотографиями коллег по сериалу.

Так, кадры были сделаны во время съемок картины. Отметим: на некоторых из них можно заметить Маркл в одном халате или даже лежащей на полу. Соответствующие снимки Патрик опубликовал на своей странице в Instgaram.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: GettyImages

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото из Instagram

Меган Маркл и Сара Рафферти

Меган Маркл и Сара Рафферти

Фото из Instagram

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Стоит добавить, что на днях был показан девятый финальный сезон сериала "Форс-мажоры", и именно поэтому артист решил немного поностальгировать.

Актеры сериала "Форс-мажоры" и Меган Маркл

Актеры сериала "Форс-мажоры" и Меган Маркл

Фото из Instagram

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото из Instagram

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото из Instagram

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Патрик Джей Адамс поздравил Меган Маркл и принца Гарри с рождением первенца.

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Персона
Меган Маркл
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