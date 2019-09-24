В одном халате и на полу: в сеть слили интимные фото Меган Маркл

Канадский актер Патрик Джей Адамс, который сыграл в "Форс-мажорах", где также снималась и герцогиня Сассекская Меган Маркл, решил поделиться личными фотографиями коллег по сериалу.
Так, кадры были сделаны во время съемок картины. Отметим: на некоторых из них можно заметить Маркл в одном халате или даже лежащей на полу. Соответствующие снимки Патрик опубликовал на своей странице в Instgaram.
Меган Маркл
Фото: GettyImages
Меган Маркл
Фото из Instagram
Меган Маркл и Сара Рафферти
Фото из Instagram
Стоит добавить, что на днях был показан девятый финальный сезон сериала "Форс-мажоры", и именно поэтому артист решил немного поностальгировать.
Актеры сериала "Форс-мажоры" и Меган Маркл
Фото из Instagram
Меган Маркл
Фото из Instagram
Меган Маркл
Фото из Instagram
Меган Маркл
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Патрик Джей Адамс поздравил Меган Маркл и принца Гарри с рождением первенца.
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