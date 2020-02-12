В красном платье в океан, с чокером на ТВ: самые странные шалости Надежды Савченко

Бывший народный депутат Надежда Савченко продолжает удивлять странными выходками. Так, недавно она похвасталась купанием в Северном Ледовитом океане в длинном красном платье.

В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить самые необычные "шалости" Надежды Савченко.

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Надежда Савченко

В августе прошлого года Савченко в зеленом платье искупалась в холодном Балтийском море и заявила, что холодная вода наполняет ее силой. Позже певица Анастасия Приходько подловила Савченко на плагиате, заявив, что та своровала идею фотосессии с ее клипа на песню "Саме той".

Надежда Савченко

Надежда Савченко

А в июне 2019 года Надежда появилась в прямом эфире канала "112 Украина" с чокером на шее. Тогда на необычный элемент ее образа обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий и прозвал ее "Надюхой-киллером".

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Также в июне 2017 года Савченко появлялась в Раде в весьма необычном для нее женственном наряде. Для выхода на работу Надежда выбрала длинное платье ярко-красного цвета. Отметим, что в этом образе она засветила пышное декольте.

Надежда Савченко Фото: censor.net.ua

Конечно же, стоит вспомнить платье изумрудного цвета, в котором Надежда появилась в эфире телеканала News One в марте 2017 года. Однако поразила она тогда совсем другим – Савченко сама поставила задачу визажистам нанести ей макияж. До этого дня Надежда отказывалась для эфира даже пудрится.

Надежда Савченко во время эфира Фото: facebook/News One

Ранее OBOZREVATEL опубликовал самые нашумевшие образы депутатов в Раде за последнее время.

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