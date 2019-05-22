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/Женский журнал

В королевской семье попытались взбунтоваться против Елизаветы II

14.2тЧитать материал на украинском

В королевской семье Великобритании 18 мая состоялась свадьба племянницы Елизаветы II леди Габриэллы Виндзор, которая попыталась взбунтоваться против правил по стопам Меган Маркл.

Итальянский модельер и автор подвенечного платья родственницы королевы Луиза Беккария рассказала, что невеста хотела нарушить традицию с нарядом, передает "Лента" (чтобы посмотреть видео со свадьбы, проскролльте до конца страницы).

Габриэлла вышла замуж за 44-летнего финансиста Томаса Кингстона в Виндзорском замке. Как выяснилось, она не хотела это делать в белом платье, однако наряд другого цвета нарушил бы правила королевской семьи.

Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона

Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона

"Сначала она не могла определиться с цветом, поскольку сомневалась в том, что хочет именно белое. Однако после того, как проведение церемонии в Виндзорском дворце подтвердилось, она решила, что по традиции наденет белое, но постарается остаться собой", – рассказала модельер.

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Беккария пояснила, что при создании платья вдохновилась тиарой бабушки Габриэллы, в которой та собиралась пойти под венец.

Леди Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон

Леди Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон

"Дизайн подола во многом навеян тиарой. Она хотела, чтобы под белым цветом был розовый", — уточнила она, но в итоге подол платья решили расшить розовой нитью.

Справка: Габриэлла Виндзор – 38-летняя дочь двоюродного брата королевы Елизаветы II Майкла Кентского. Свадьба состоялась в часовне Святого Георгия, где обвенчались принц Гарри и Меган Маркл.

Официальный снимок со свадьбы

Официальный снимок со свадьбы

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Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
Тег
свадьба
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Совсем ахренели!? Да здравствует Королева!
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