В королевской семье попытались взбунтоваться против Елизаветы II

В королевской семье Великобритании 18 мая состоялась свадьба племянницы Елизаветы II леди Габриэллы Виндзор, которая попыталась взбунтоваться против правил по стопам Меган Маркл.
Итальянский модельер и автор подвенечного платья родственницы королевы Луиза Беккария рассказала, что невеста хотела нарушить традицию с нарядом, передает "Лента" (чтобы посмотреть видео со свадьбы, проскролльте до конца страницы).
Габриэлла вышла замуж за 44-летнего финансиста Томаса Кингстона в Виндзорском замке. Как выяснилось, она не хотела это делать в белом платье, однако наряд другого цвета нарушил бы правила королевской семьи.
Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона
"Сначала она не могла определиться с цветом, поскольку сомневалась в том, что хочет именно белое. Однако после того, как проведение церемонии в Виндзорском дворце подтвердилось, она решила, что по традиции наденет белое, но постарается остаться собой", – рассказала модельер.
Беккария пояснила, что при создании платья вдохновилась тиарой бабушки Габриэллы, в которой та собиралась пойти под венец.
Леди Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон
"Дизайн подола во многом навеян тиарой. Она хотела, чтобы под белым цветом был розовый", — уточнила она, но в итоге подол платья решили расшить розовой нитью.
Справка: Габриэлла Виндзор – 38-летняя дочь двоюродного брата королевы Елизаветы II Майкла Кентского. Свадьба состоялась в часовне Святого Георгия, где обвенчались принц Гарри и Меган Маркл.
Официальный снимок со свадьбы
Как сообщал OBOZREVATEL:
Меган Маркл и принц Гарри нарушили много традиций королевской семьи. Герцогиня отказалась рожать в том же месте, где это делали Кейт Миддлтон и принцесса Диана.
4 апреля Маркл и принц Гарри переехали в новый дом, в реставрацию которого вложили много денег.
Герцогиня отказалась от услуг придворных акушеров, захотев, чтобы при родах присутствовала частная команда медиков-женщин.
А уже почти перед родами Меган и Гарри сообщили, что не будут позировать с ребенком.
6 мая у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
8 мая Меган и Гарри показали новорожденного публике, когда герцогиню Сассекскую доставили из больницы в резиденцию.
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