В Киеве состоится двенадцатая официальная церемония награждения Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"

12 декабря 2019 в Киевском национальном академическом театре оперетты (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3) состоится ХІІ церемония награждения Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия".

Премия "Женщина III тысячелетия" - это уникальная общественная награда в Украине, которой уже 12 лет отмечаются женщины, которые гармонично сочетают успехи в личной и профессиональной жизни, активно участвуют в общественной жизни, занимаются благотворительной деятельностью, а также имеют личные достижения в науке, искусстве, спорте или любых других сферах общественной жизни.

В церемонии примут участие выдающиеся представительницы украинского общества, лидеры мнений и эксперты из разных сфер, общественные и государственные деятели. Всего более 700 гостей, станет свидетелями награждения таких выдающихся женщин "Знаковые фигуры" Валерия Лутковская, Ирина Мельник; "Рейтинг" - Наталья Горбаль, Алина Поплавская, Ирина Костюшко, Юлия Соколовская, Олеся Телиженко, Татьяна Авраменко, ALYOSHA, Елена Гребенюк, Ирина Золотаревич, Светлана Яремчук, Лана Кауфман, Светлана Ройз, Наталья Самойленко, Оксана Зубковская и другие.

Отметим, что за время существования премии награду получили более 450 известных украинок, среди которых Ада Роговцева, Татьяна Татарчук, Айна Гассе, Лариса Непочатова, Оксана Забужко, Руслана Лыжичко, Алла Мазур, Нина Матвиенко, Александра Кужель, Екатерина Одарченко, Наталья и Ольга Сумские Елена Чинка, Элла Либанова, Светлана Леонтьева и многие другие.

Всеукраинская Премия "Женщина III тысячелетия" - это награда для женщин, которая вручается ежегодно с 2006 года международной общественной организацией "Женщина III тысячелетия" украинкам, которые сделали значительный вклад в определенную отрасль и реализовывались в различных сферах деятельности в четырех разделах: "Знаковая фигура" , "Рейтинг", "Перспектива" и "Надежда Украины"

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