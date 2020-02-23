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23 февраля • обновлено в 14:09
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/ Женский журнал

В Италии популярный модельер отказался от зрителей из-за коронавируса

1.6т
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Модный показ Armani в Милане (Италия) пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса COVID-19 в стране.

Соответствующее решение принял итальянский модельер Джорджо Армани. Об этом сообщает Vogue.

"Из-за статуса коронавируса в стране г-н Армани решил, что он хочет обеспечить благополучие всех своих приглашенных гостей, не позволяя им посещать людные места", – говорится в сообщении.

Джорджо Армани отказался от зрителей на модном показе из-за коронавируса

Джорджо Армани отказался от зрителей на модном показе из-за коронавируса

Со своей стороны представители дома моды подчеркнули, что при этом прямая трансляция шоу, которое пройдет в пустом зале, будет доступна на сайте, а также в социальных сетях бренда.

Отметим, что в Италии продолжают фиксировать новые случаи смертей от китайского коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии резко вспыхнула эпидемия заражения коронавирусом COVID-19 – за последнее время было подтверждено 34 новых случая, а общее число заболевших достигло 113 человек.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавирус
Персона
Джорджио Армани
Место
Италия Милан
Тег
Мода
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