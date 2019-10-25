Прикрывались птицами: голая фотосессия студентов попала в сеть. Фото 18+

В Австралии студенты третьего и четвертого курса Сиднейской школы ветеринаров устроили фотосессию в стиле ню и снялись обнаженными для календаря.

Разделись они, чтобы поддержать благотворительную организации по борьбе с психическими расстройствами, пишет The Sun. Дерзкие молодые люди фотографировались на ферме и использовали птиц и животных в качестве "прикрытия".

Как говорится в сообщении, каждый пятый человек в определенный период жизни страдает от психического расстройства. Соответствующая же организация Black Dog Institute изучает психические заболевания, а также занимается их профилактикой и лечением. В связи с этим студенты понадеялись, что их поддержка поможет организации бороться с такой масштабной проблемой.

В Австралии студенты снялись обнаженными для календаря в рамках благотворительной акции nudecalendar.wixsite.com

"Когда мы отучимся и станем ветеринарами и учеными, то окажемся на работе, где количество самоубийств в четыре раза превышает средний показатель по стране", — отметила 23-летняя Люси Фучтер, организатор благотворительной фотосьемки.

При этом не все "натурщики" с уверенностью пошли на такой шаг, многих утренняя съемка для календаря заставила понервничать.

Дерзкие молодые люди фотографировались на ферме nudecalendar.wixsite.com

Правда, вскоре все успокоились и стали более расслабленными. Ведь одни из них давно мечтали поучаствовать в такой благотворительной акции. Другие же, хоть и утверждали, что никогда на подобное не решатся, в итоге все равно пришли.

Студенты использовали птиц и животных в качестве "прикрытия" nudecalendar.wixsite.com

Студенты использовали птиц и животных в качестве "прикрытия" nudecalendar.wixsite.com

Сиднейская школа ветеринаров считается одной из ведущих ветеринарных центров Австралии. В течение 10 лет учащиеся ежегодно снимаются для "голого" календаря. Его выпуск позволяет собрать около $68 тысяч пожертвований. Один экземпляр стоит примерно $17.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео с обнаженным курьером одной из известных компаний по доставке еды в Киеве, который лишь в одних трусах принес заказ. На кадрах показан парень, доставивший еду в аудиторию Киевского политехнического института. На видео можно услышать, как студенты перешептываются, мол, курьер "проспорил" и пришел в неглиже.

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