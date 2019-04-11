Узнают избранные: принц Гарри и Меган Маркл отличились очередным "ноу-хау" из-за родов

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл решили нарушить еще одну королевскую традицию.
Как сообщает The Mirror со ссылкой на заявление пары, они собираются отметить рождение первенца приватно и не позировать на ступеньках с младенцем на руках, как это делали принцесса Диана и Кейт Миддлтон.
Принц Гарри и Меган сначала отметят в кругу семьи знаменательное событие, чтобы не выносить роды на всеобщее обозрение. И только через несколько дней, вероятно, пригласят представителей прессы, чтобы поделиться новостями.
Есть вероятность, что общественность узнает о рождении ребенка через портал Букингемского дворца или на странице пары в Instagram, у которой уже есть миллионы подписчиков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Маркл уже неоднократно нарушала традиции королевской семьи. Она говорила, что собирается с принцем Гарри воспитывать гендерно-нейтрально ребенка.
Более того, она отказалась рожать в том же месте, где проходили роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы.
В начале февраля Маркл и принц Гарри заявили о подготовке переезда в новый дом.
4 апреля в СМИ появилась информация, что супруги переехали.
Более того, герцогиня отказалась от услуг придворных аккушеров, захотев, чтобы при родах присутствовала частная команда медиков.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!