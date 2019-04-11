Узнают избранные: принц Гарри и Меган Маркл отличились очередным "ноу-хау" из-за родов

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл решили нарушить еще одну королевскую традицию.

Как сообщает The Mirror со ссылкой на заявление пары, они собираются отметить рождение первенца приватно и не позировать на ступеньках с младенцем на руках, как это делали принцесса Диана и Кейт Миддлтон.

Принц Гарри и Меган сначала отметят в кругу семьи знаменательное событие, чтобы не выносить роды на всеобщее обозрение. И только через несколько дней, вероятно, пригласят представителей прессы, чтобы поделиться новостями.

Есть вероятность, что общественность узнает о рождении ребенка через портал Букингемского дворца или на странице пары в Instagram, у которой уже есть миллионы подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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