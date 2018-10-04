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''Ужасные бедра и ляжки'': сестра Кардашьян возмутила сеть сексуальным фото

1.2тЧитать материал на украинском

Младшая сестра американской звезды и телеведущей Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер удивила своих поклонников снимком в белье.

Так, на фото красотка позирует в откровенном купальнике и очках интересной формы возле воды. Нужно заметить, что после рождения дочери Дженнер не выкладывала откровенных фото, поскольку активно работала над своим телом, чтобы вернуть себе былые формы. Сексуальное фото появилось на личной страничке Кайли в Instagram.

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Поклонники неоднозначно отреагировали на новый снимок. Большинство отметили, что тело модели уже не такое идеальное, каким было. По их мнению, оно выглядит смешно и деформировано, некоторые даже утверждают, что она потолстела, а также что ее формы – результат вмешательства пластических хирургов.

''Ужасные бедра и ляжки'': сестра Кардашьян возмутила сеть сексуальным фото
''Ужасные бедра и ляжки'': сестра Кардашьян возмутила сеть сексуальным фото
''Ужасные бедра и ляжки'': сестра Кардашьян возмутила сеть сексуальным фото
''Ужасные бедра и ляжки'': сестра Кардашьян возмутила сеть сексуальным фото
''Ужасные бедра и ляжки'': сестра Кардашьян возмутила сеть сексуальным фото
''Ужасные бедра и ляжки'': сестра Кардашьян возмутила сеть сексуальным фото
''Ужасные бедра и ляжки'': сестра Кардашьян возмутила сеть сексуальным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно как дочь Кардашьян отметила день рождения.

Персоны
Ким КардашьянКайли Дженнер
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