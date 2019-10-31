Утро нужно начинать со стакана воды с лимоном: в чем секрет

Известный диетолог Елена Кален утверждает, что употребление воды с лимоном способствует снижению веса и вообще приносит много пользы организму.

Информацией о положительных свойствах такого напитка она поделилась на своей странице в Instagram. По ее словам, его следует пить по стакану каждое утро.

В частности, отметила диетолог, вода с лимоном полезна для похудения и очищения организма.

"Когда мы выпиваем на голодный желудок лимонную воду, стимулируется выброс желчи, что способствует освобождению кишечника и очищению его от шлаков. А чем лучше очищается организм, тем эффективнее снижается вес", — утверждает Кален.

Вода с лимоном полезна для похудения и очищения организма steaklovers.menu

Также лимонная вода способствует улучшению внешнего вида кожи: так как в ней содержатся антиоксиданты, которые участвуют в процессе разглаживания кожного покрова и замедляют процессы старения.

"Вы можете избавиться от мелких морщин и продлить свою молодость", — добавила эксперт.

Помимо этого, регулярное употребление такого напитка позволит более активно выводить из организма мочевую кислоту, которая, накапливаясь в суставах, вызывает воспаления.

Еще лимонная вода полезна беременным: она компенсирует потерю витамина С и помогает организму бороться с вирусами, так как во время беременности иммунитет ослабевает.

"Содержащийся в напитке калий формирует нервную систему и мозговые клетки еще не родившегося малыша", — подчеркивает Кален.

При этом диетолог отметила, что у чудо-напитка есть и противопоказания. В частности, пить лимонную воду нельзя тем, кто имеет проблемы с желудком и кишечником или страдает аллергией на цитрусовые. Еще напиток негативно влияет на состояние эмали зубов — следовательно, нужно чистить их после каждого выпитого стакана воды с лимоном.

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетолог Елена Кален поделилась пятью проверенными способами безопасного снижения веса. Врач подчеркнула, что экстренные методы похудания — диеты, таблетки, изнурительные тренировки — не безопасны и дают лишь временный эффект. Чтобы снизить вес навсегда, необходимо проработать психологические причины его набора и научиться питаться интуитивно.

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