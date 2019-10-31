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1 ноября • обновлено в 02:06
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Утро нужно начинать со стакана воды с лимоном: в чем секрет

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Известный диетолог Елена Кален утверждает, что употребление воды с лимоном способствует снижению веса и вообще приносит много пользы организму.

Информацией о положительных свойствах такого напитка она поделилась на своей странице в Instagram. По ее словам, его следует пить по стакану каждое утро.

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В частности, отметила диетолог, вода с лимоном полезна для похудения и очищения организма.

"Когда мы выпиваем на голодный желудок лимонную воду, стимулируется выброс желчи, что способствует освобождению кишечника и очищению его от шлаков. А чем лучше очищается организм, тем эффективнее снижается вес", — утверждает Кален.

Вода с лимоном полезна для похудения и очищения организма

Вода с лимоном полезна для похудения и очищения организма

steaklovers.menu

Также лимонная вода способствует улучшению внешнего вида кожи: так как в ней содержатся антиоксиданты, которые участвуют в процессе разглаживания кожного покрова и замедляют процессы старения.

"Вы можете избавиться от мелких морщин и продлить свою молодость", — добавила эксперт.

Помимо этого, регулярное употребление такого напитка позволит более активно выводить из организма мочевую кислоту, которая, накапливаясь в суставах, вызывает воспаления.

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Еще лимонная вода полезна беременным: она компенсирует потерю витамина С и помогает организму бороться с вирусами, так как во время беременности иммунитет ослабевает.

"Содержащийся в напитке калий формирует нервную систему и мозговые клетки еще не родившегося малыша", — подчеркивает Кален.

При этом диетолог отметила, что у чудо-напитка есть и противопоказания. В частности, пить лимонную воду нельзя тем, кто имеет проблемы с желудком и кишечником или страдает аллергией на цитрусовые. Еще напиток негативно влияет на состояние эмали зубов — следовательно, нужно чистить их после каждого выпитого стакана воды с лимоном.

Девушки, расскажите, с чего начинается ваше утро?:) Я начинаю каждый день со стакана воды. Иногда я добавляю в воду кусочек лимона🍋 и решила поделиться с вами информацией, чем это полезно: ⠀ Итак, вода с лимоном полезна для: ⠀ ✔ Похудения и очищения организма: когда мы выпиваем на голодный желудок лимонную воду, стимулируется выброс желчи, что способствует освобождению кишечника и очищению его от шлаков. А чем лучше очищается организм тем эффективнее снижается вес. ⠀ ✔Улучшения внешнего вида кожи: в лимонной воде содержатся антиоксиданты, которые участвуют в процессе разглаживания кожи и замедляют процессы старения. Вы можете избавиться от мелких морщин и продлить свою молодость. ⠀ ✔Здоровых суставов: регулярное употребление этого напитка позволит активней выводить из организма мочевую кислоту, которая, накапливаясь в суставах, может вызывать воспаления. ⠀ ✔Беременных: лимонная вода компенсирует потерю витамина С и помогает организму справляться с вирусами, ведь во время беременности иммунитет ослабевает. Калий, содержащийся в напитке, формирует нервную систему и мозговые клетки еще не родившегося малыша. ⠀ ⚠️Есть и противопоказания у этого чудо-напитка: не стоит пить воду с лимоном тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником или аллергия на лимон. Также этот напиток может испортить эмаль зубов, поэтому чистите зубы после каждого выпитого стакана лимонной воды. ⠀ А с чего вы начинаете утро? Ставьте + в комментариях, если пост был вам полезен) ⠀ 🙋На марафоне похудения мы в первую очередь работаем с "головой" и меняем мышление. Вы получите много полезных советов и узнаете, что на самом деле необходимо нашему организму, чтобы надолго сохранить стройность, молодость и здоровье. ⠀ Чтобы задать мне вопрос о марафоне и узнать дату ближайшего старта тренинга, напишите “ДА” в Директ🤗 ⠀ #еленакален_советы #похудение #питаниедляпохудения #похудетьлегко #бездиет #вода

Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН МАРАФОН ПОХУДЕНИЯ (@elenakalen)

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетолог Елена Кален поделилась пятью проверенными способами безопасного снижения веса. Врач подчеркнула, что экстренные методы похудания — диеты, таблетки, изнурительные тренировки — не безопасны и дают лишь временный эффект. Чтобы снизить вес навсегда, необходимо проработать психологические причины его набора и научиться питаться интуитивно.

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Темы
Питание Здоровье Диеты и фитнес
Место
Украина
Теги
диетолог диета
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