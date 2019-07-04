"Упала в голодный обморок": звезда сериала "Кухня" раскрыла секрет красоты

33-летняя российская актриса Ирина Темичева рассказала о смене имиджа и секреты своей стройной фигуры.

Ирина всегда боялась поправиться и придерживалась разумной диеты. Но до 43 килограммов она похудела не благодаря ограничениям в питании, а из-за перегруженного графика работы. Недавно звезда сериалов потеряла сознание прямо на съемочной площадке, сообщила она 7days.ru.

Сериал "Кухня" stuki-druki.com

После инцидента Ирина стала тщательнее следить за своим рационом. Теперь коллеги постоянно спрашивают, поела ли она. Однако Темичева призналась, что ей нравиться быть худой.

Ирина Темичева Instagram@temicheva

"Я стараюсь придерживаться диеты, ем часто и маленькими порциями. Я вегетарианка: не ем мясо и рыбу. Начинаю день с белков: фасоль, яйца, сыры, могу съесть круассан. А потом уже идут огурцы, авокадо, гречка — это вечная моя еда. Шоколад и конфеты стараюсь себе запрещать, но изредка себя ими за что-нибудь награждаю. И когда чувствую, что начинает кружиться голова, съедаю конфету", - призналась артистка

Ирина Темичева Instagram@temicheva

Также, чтобы поддерживать форму, актриса на отдыхе бегала босиком 12 километров вдоль моря. "Это что-то фантастическое! Я вернулась в потрясающей форме", - поделилась Ирина.

Ирина Темичева Instagram@temicheva

Звезда "Кухни" долгое время была блондинкой, поэтому, по мнению артистки, ей предлагали роли стервозных и легкомысленных персонажей. Перекрасив волосы в темный цвет, Ирина поверила в себя, а предлагаемые роли кардинально изменились. Актриса призналась, что новый образ помог ей в карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда сериала "Кухня" попал в больницу.

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