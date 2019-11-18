"Упала на пятую точку": стало известно о смешном конфузе с королевой Елизаветой

Королева Великобритании Елизавета II оказалась на полу во время праздничного ужина из-за своего лакея.

Об этом написал в своей книге "Кое-что есть сказать королеве" автор Томас Блейки.

Елизавета II Getty

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Так, как пишет Томас, во время рождественского ужина в Сандрингемском дворце Елизавета упала прямо на пятую точку, а виной всему - ее слуга.

"Однажды во время рождественского ужина младший лакей подумал, что королева намерена встать из-за стола и поэтому отодвинул от нее стул. К несчастью, она это делать не собиралась, села обратно и оказалась на полу, упав прямо на пятую точку", - пишет Блейки.

Елизавета II Getty

Впрочем, к счастью для слуги, королева посчитала этот момент довольно забавным, и не стала сердиться на прислугу.

"Удивленная, но целая и невредимая, королева вскоре уже вовсю продолжила веселить свою семью", - добавил автор.

Елизавета II Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что журналисты посчитали, сколько зарабатывает королева Елизавета II и другие члены королевской семьи.

Состояние королевы оценивается в 1,6 миллиарда фунтов. Она является собственником сразу нескольких исторических дворцов и загородных резиденций.

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