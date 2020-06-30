"Удлиняющая" ноги поза для фото: в сети набирает популярности новый тренд
В соцсети Instagram набирает популярность новый тренд: знаменитости и блогерши массово публикуют снимки, где используют позу, которая визуально удлиняет ноги и делает их стройнее.
Как сообщает Daily Mail, она получила название Jazz Legs. Отмечается, что девушки на фото позируют перед зеркалом, выставив перед собой прямую ногу и отклонившись корпусом назад. При этом опорная нога у них немного согнута.
По словам издания, такая поза позволяет продемонстрировать не только фигуру, но и наряд.
"Поза создает иллюзию более длинных ног, а также вытягивает тело, представляя при этом ваш наряд с головы до пят", – отметили инсайдеры.
К слову, среди поддержавших флешмоб знаменитостей оказались супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, модельер Алекса Чанг, телеведущая Ферн Коттон, блогерша Камиль Шарьер, актриса Таня Берр и другие.
Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.