"Удлиняющая" ноги поза для фото: в сети набирает популярности новый тренд

В соцсети Instagram набирает популярность новый тренд: знаменитости и блогерши массово публикуют снимки, где используют позу, которая визуально удлиняет ноги и делает их стройнее.

Как сообщает Daily Mail, она получила название Jazz Legs. Отмечается, что девушки на фото позируют перед зеркалом, выставив перед собой прямую ногу и отклонившись корпусом назад. При этом опорная нога у них немного согнута.

Instagram-аккаунт Hanna Lewis

Instagram-аккаунт Conna Walker

По словам издания, такая поза позволяет продемонстрировать не только фигуру, но и наряд.

"Поза создает иллюзию более длинных ног, а также вытягивает тело, представляя при этом ваш наряд с головы до пят", – отметили инсайдеры.

Instagram-аккаунт Meganellaby

Instagram-аккаунт Smythsisters

К слову, среди поддержавших флешмоб знаменитостей оказались супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, модельер Алекса Чанг, телеведущая Ферн Коттон, блогерша Камиль Шарьер, актриса Таня Берр и другие.

Instagram-аккаунт Роузи Хантингтон-Уайтли

Instagram-аккаунт Ферн Коттон

Instagram-аккаунт Таня Берр

Instagram-аккаунт Камиль Шарьер

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.