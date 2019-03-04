Не утро: названо лучшее время для распития кофе

Специалисты Uniformed Services University в Мэриленде рассказали, в какое время суток кофе приносит максимальную пользу организму.

По словам руководителя проекта, профессора Стивена Миллера, кофе наиболее полезен с 9.30 до 11.30 утра. А самым продуктивным временем для его употребления является 10.30 утра, сообщает Medikforum.

"Почему кофе полезен именно в этот период, а не сразу после пробуждения? В момент, когда уровень кортизола в крови высок, чувствительность к кофеину притупляется, и со временем это может привести к развитию толерантности к кофеину. Организм просто привыкнет и перестанет реагировать на кофе", — объяснил профессор.

Фото: uduba.com

Кроме того, он отметил, что уровень кортизола переживает несколько всплесков и спадов в течение дня. Поэтому, чтобы не страдать от сонливости днем, кофе также можно выпить в период с 13.30 до 17.00.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт в сфере товароведения рассказала об опасном составе популярного кофе в стиках.

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